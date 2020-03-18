Уряд готується надати Президенту повноваження парламенту в обхід Конституції.

 

Кабінет Міністрів України доручив Міністерству юстиції розпочати розробку законопроєкту, котрий передбачатиме перерозділ повноважень між вищими державними органами влади, зокрема між Президентом і Верховною Радою. Попередно, йдеться про можливість Президента одноосібно, без згоди парламенту, запровадити надзвичайний стан на території держави. Втім, з огляду на очевидні узурпаційні інтенції Президента Володимира Зеленського та міністра внутрішніх справ Арсена Авакова (ініціатора проєкту), надзвичайним станом справа може й не обмежитися.

 

 

Як повідомляє видання "Главком", прем'єр-міністр Денис Шмигаль сказав під час засідання уряду, що законопроєкт повинен передбачати можливість на час епідемії коронавірусу органам державної влади делеґувати свої повноваження іншому органу влади для прийняття критично необхідних для життєдіяльності країни рішень.

 

"Треба розробити законопроєкт, який дасть можливість від одного органу влади до іншого передавати повноваження управляти країною. Ми не знаємо, які можуть бути наслідки, Верховна Рада буде заблокована чи Кабінет Міністрів, чи Президент, не дай Боже, – дай Бог всім здоров'я, – невідомо, хто буде нездатний працювати через хворобу", – обґрунтував прем'єр.
 

Відтак Шмигаль закликає "розробити закон з уповноваження Президента України вводити надзвичайний стан у разі неможливості зібратися і працювати Верховній Раді, на той випадок, якщо Верховна Рада буде повністю нездатна збиратися, хтось у країні повинен мати право оголошувати надзвичайний стан".

 

Денис Шмигаль запевнив, що таке рішення не має політичного підґрунтя або бажання узурпації влади, а має винятково мету зберегти керованість країни в найгірших умовах.

 

Автором пропозиції виступив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, люди котрого, власне, здійснювали би тотальний контроль за країною в часі надзвичайного стану.

 

 

Пропозиція Дениса Шмигаля прямо суперечить Конституції України.

 

Стаття 83 Основного закону каже: "У разі оголошення указу Президента України про введення воєнного чи надзвичайного стану в Україні або окремих її місцевостях Верховна Рада України збирається на засідання у дводенний строк без скликання".

 

До повноважень парламенту належить "затвердження протягом двох днів з моменту звернення Президента України указів про введення воєнного чи надзвичайного стану в Україні або в окремих її місцевостях".

 

Згідно зі статтею 5 Конституції, "право визначати і змінювати конституційний лад в Україні належить виключно народові і не може бути узурповане державою, її органами або посадовими особами"; "ніхто не може узурпувати державну владу".

 

Стаття 6 проголошує, що "державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову". "Органи законодавчої, виконавчої та судової влади здійснюють свої повноваження у встановлених цією Конституцією межах і відповідно до законів України", – підкреслює Основний закон. 

 

18.03.2020

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