Офіційно: Коронавірус підхопив народний депутат України.

Міністерство охорони здоров'я України офіційно підтвердило, що серед українців, інфікованих вірусом Covid-2019, є народний депутат України. Член фракції "Довіра" Сергій Шахов у зверненні в соцмережах визнав, що заразився коронавірусом.

"Міністерство охорони здоров’я повідомляє, що серед 14 офіційно зафіксованих випадків COVID-19 є народний депутат України. Наразі проводяться всі необхідні дослідження та епідеміологічне розслідування", – ідеться в повідомленні на telegram-каналі МОЗу.

Шахову надають амбулаторне лікування в умовах самоізоляції. При тім МОЗ покликається на рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров’я, котрі передбачають: хворих із коронавірусною інфекцією при легкому перебігу хвороби можна лікувати амбулаторно.

Наразі медичні працівники проведуть усю необхідну роботу з людьми, які контактували з депутатом. Причім, як інформує МОЗ, Шахов не з'являвся у Верховній Раді цього тижня.

Сергій Шахов сказав у своєму зверненні, що перші симптоми відчув три дні тому. Нардеп викликав бригаду лікарів приватної лікарні, котрі протестували його на грип – і тест виявився негативним. Наступного дня інша бригада взяла у Шахова зразки для проведення тестування, і констатувала зараження Covid-2019.

"Це не так страшно, як його малюють. Треба прибирати паніку", – закликав Шахов.

Якийсь час тому Сергій Шахов мандрував Італією.