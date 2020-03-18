Лідер Євросоюзу пообіцяла до осені вакцину від коронавірусу.

"Маю надію, що вакцину від коронавірусу будемо мати на ринку ще до осені", — повідомила вчора Урсула фон дер Ляєн, президент Єврокомісії, після консультацій з фармацевтичним бізнесом. Вона (доктор медичних наук) переконана, що вдасться скоротити термін тестування вакцини, який у нормальних умовах триває 12-18 місяців.

За непублічними оцінками британських науковців, які роздобули й оприлюднили журналісти в The Guardian, пік пандемії варто очікувати наприкінці травня, а до середини літа – падіння майже до нульового рівня, однак у листопаді епідемія повернеться. В сезонності нового коронавірусу переконані більшість експертів, їхнє переконання базується на сезонності інших, давно відомих, видів коронавірусів, які сезонно викликають простудні захворювання.

В Італії кількість жертв коронавірусу сягнула 2,5 тисяч, за минулий день там було зафіксовано 345 смертей – третій день підряд цей рівень практично залишається незмінним. Виглядає, що вже в суботу кількість жертв коронавірусу в Італії перевищить це число в Китаї, де за весь час епідемії загинуло 3237 людей, а за останні десять днів там померло 140 осіб (від 7 до 22 щодоби). 85% смертей — у Вухані, але з 183 нових зафіксованих випадків тільки половина походить з цього епіцентру пандемії; повідомляють, що більшість нових випадків експортована з Європи.

За останні три дні від коронавірусу в Іспанії померло 435 осіб, загальна кількість сягнула 533 (іспанська динаміка розвитку епідемії з тижневим лагом цілком поворює італійську), у Франції – 175, в Ірані – 988, більше сотні жертв зафіксовано у США – 108.

На даний момент у світі зафіксовано майже 200 тисяч випадків COVID-19, і вже менше половини з них – у Китаї. Однак варто мати на увазі, що ця фіксація обмежена кількістю проведених нуклеїдних тестів на наявність нового коронавірусу, а реальне число захворювань значно вище.

Рівень летальності (кількість смертей до кількості завершених захворювань) і поточної смертності (кількість смертей до загальної кількості захворювань) в Китаї поза Хубеєм становить 0,9%, у Південній Кореї (в цих двох країнах проведено найбільшу кількість тестувань) рівень поточної смертності теж сягає майже одного відсотока (0,999%). В цілому ж світі цей рівень становить 4,0%, тобто загальну кількість захворювань можна оцінити в 800 тисяч осіб.

При цьому це може бути занижена оцінка, оскільки, скажімо, у Швеції вказаний рівень смертності становить 0,6%, а в Німеччині 0,3% (з 26 зафіксованих випадків немає жодної людини, молодшої 68 років і лиш троє молодші 76 років, 85% мали як мінімум одне супутнє захворювання).

В Італії на Ломбардію припадає більше половини зафіксованих випадків (51,5%) і 65,5% смертей від COVID-19. Рівень смертності там сягнув 22 ppm (смертей на мільйон населення) і зростає щодня, для порівняння — в Теґу, епіцентрі епідемії в Кореї, він становить 23,5 ppm і вже майже не зростає, у Вухані, де епідемія практично вщухла (хоч залишається 7,5 тисяч хворих, з них третина – важкі), рівень смертності сягав 284 ppm.

Для тих, хто порівнює епідемію COVID-19 з сезонною епідемією грипу, італійський МОЗ опублікував порівняння: максимальне навантаження пацієнтами, що перебували у відділенні інтенсивої терапії внаслідок ускладнень від грипу, – 93 особи, від коронавірусу – 1672 (у 18 разів більше), максимальна кількість смертей за тиждень від тяжких форм грипу – 29, від коронавірусу 1661 (у 57 разів більше, на вчорашній же день це 1872 смерті за тиждень — у 65 разів більше грипозного максимуму).

