Байден переміг на праймеріз ще у трьох штатах.

Таким чином ексвіцепрезидент фактично забезпечив собі номінацію від Демократичної партії.

 

 

Джо Байден розгромив свого основного суперника Берні Сандерса на праймеріз Демократичної партії в штаті Флорида і впевнено випередив його в Іллінойсі та Арізоні. Про це повідомило радіо Voice of America. У штаті Огайо голосування не відбулося через запобіжні заходи боротьби з коронавірусом.

 

У Флориді колишній віцепрезидент отримав близько 63 відсотків голосів в порівнянні з 23% у Сандерса. У Іллінойсі рахунок був 59:36 на користь Байдена. Він також здобув перемогу в Арізоні, отримавши понад 42% проти 29% Сандерса.

 

В Огайо тамтешні органи охорони здоров'я пішли на безпрецедентний крок і закрили ділянки за кілька годин до їхнього відкриття, відклавши праймеріз до червня. Голова Національного комітету Демократичної партії Том Перес заявив, що цей крок «посилив хаос і плутанину», і закликав інші штати не наслідувати приклад Огайо.

 

Перемога Байдена ще більше зміцнила статус ексвіцепрезидента як найімовірнішого кандидата у президенти від Демократичної партії на виборах в США в листопаді цього року. Партійний істеблішмент все сильніше гуртується навколо Байдена, як претендента з найвищими шансами перемогти президента Дональда Трампа на виборах у листопаді. Деякі демократи тепер закликають Сандерса вийти з перегонів заради єдності партії.

18.03.2020

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