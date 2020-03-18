Через карантин внесли корективи у весняний призов.



На період дії карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної інфекції у військкоматах України призупиняють окремі заходи призову на строкову військову службу. Зокрема, призупинять виклики призовників до призовних дільниць та обласних збірних пунктів. Про це повідомили у службі зв’язків з громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ.

«За розпорядженням командувача Сухопутних військ Збройних сил України генерал-лейтенанта Олександра Сирського військовими комісаріатами і територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки на час дії карантину призупинено заходи призову громадян на строкову військову службу, пов’язані з викликом призовників до призовних дільниць та обласних збірних пунктів, – до окремого розпорядження», – йдеться в повідомленні.

Головам призовних комісій рекомендували організовувати роботу комісій відповідно до обмежень, введених місцевими органами виконавчої влади. Відтак військові комісаріати й територіальні центри комплектування та соціальної підтримки продовжать роботу з військово-обліковими документами, з дотриманням протиепідеміологічних заходів.

Зазначимо, на підставі постанови КМУ від 11 березня «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19» громадян просять без нагальної потреби обмежити відвідування військових комісаріатів, а з нагальних питань звертатися в телефонному режимі.

Через карантинні заходи терміни весняного призову в Україні, який має тривати від 1 квітня до 30 червня, наразі змінювати не планують. Керівництво Генштабу ЗСУ поки що ухвалило рішення перенести терміни відправки команд. Відтак до війська призовників почнуть відправляти після окремого розпорядження, щойно епідемічний стан в країні зміниться на краще.