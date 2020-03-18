МЗС сформувало за кордоном хаби для евакуації українців.

Міністерство закордонних справ України сформувало точки-хаби за кордоном, із котрих українці ґарантовано зможуть дістатися до України, подолавши заборону на перетин кордону, – або безкоштовно, або за пільговими цінами.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства закордонних справ.

У зовнішньополітичному відомстві нагадали, що з 17 березня Україна припинила міжнародне регулярне пасажирське сполучення, тож українці чи іноземці, котрі мають право на постійне або тимчасове проживання на території України, не зможуть повернутися додому регулярним пасажирським сполученням – рейсовим літаком, потягом чи автобусом.

Наразі в 11 містах світу створені хаби для тарнспортування українців до домівок: Стамбул (літак), Дубаї, Абу-Дабі (літак), Прага (літак до Польщі, далі потяг), Берлін (потяг і літак), Варшава, Перемишль (потяг), Відень (потяг та літак), Братислава (до Польщі, далі потяг), Рига, Вільнюс (потяг).

Незабаром дипломати організують спецрейси, котрі здійснюватимуться з міст із найбільшим скупченням громадян. "Коли і звідки відправлятимуться рейси – громадян повідомлятимуть посольства", – повідомили у відомстві.

Про відкриття хабів повідомив у своєму зверненні також Президент України Володимир Зеленський.

"Ми всіх вас повернемо. Когось швидше, когось – трішки пізніше, але ви обов’язково будете на батьківщині", – пообіцяв Президент.