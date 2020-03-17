НБУ витратив $1 млрд на підтримку гривні від початку року.

Національний банк України з початку року витратив $1 млрд на підтримання курсу гривні й заявив про те, що посідає достатніми резервами для згладжування небажаних коливань курсу.

Про це сказав на брифінґу заступник голови НБУ Олег Чурій, зазначивши, що в резервах НБУ – $25 млрд.

"Ми провадимо політику плаваючого курсоутворення з 2015 року, і ми беремо активну участь на цьому ринку, намагаючись насамперед згладжувати коливання. Це те, що ми робили минулими роками, і продовжуватимемо робити так надалі", – заявив Чурій, згідно з повідомленням "Інтерфакс-Україна".

Чурій нагадав про те, що минулого року НБУ зміг викупити в резерви майже $8 млрд, а цього року використовує їх для згладжування коливань, коли гривня послаблюється. Після активних інтервенцій на підтримку гривні впродовж минулих двох тижнів загальне сальдо 2020 року становить "трохи менше, ніж $1 млрд".

"Резерви перебувають на достатньому рівні – більше ніж $25 млрд. І ми надалі продовжуватимемо нашу політику згладжування коливань, тому що це дуже необхідно для збереження і стабільності на валютному ринку", – наголосив заступник голови НБУ.

Він зазначив, що "Нацбанк продає стільки валюти, скільки потрібно", зокрема, на міжбанківському ринку за підсумками дня не залишається незадоволених заявок.

Що стосується сильнішої девальвації гривні на готівковому ринку, то Чурій пояснив це явище проблемами з доставкою валюти до України в умовах введених через коронавірус транспортних обмежень і спрогнозував поліпшення ситуації в найближчі дні завдяки налагодженню альтернативних каналів постачань.

Заступник голови Нацбанку також уточнив, що за п'ять робочих днів, з початку гострої фази кризи, загальний попит становив 2,1 млрд, із яких населення купило майже $300 млн, нерезиденти (купували ОВДП) – загалом $8 млн. "Велику частину валюти купили українські компанії, які купували цю валюту для оплати за імпортними контрактами, а також для платежів за борговими зобов'язаннями", – сказав він.