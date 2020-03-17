НАТО незабаром налічуватиме 30 членів.

Іспанія останньою з країн НАТО схвалила вступ Північної Македонії до Альянсу.

Верхня палата парламенту Іспанії у вівторок, 17 березня, ратифікувала документи про долучення Північної Македонії до Північноатлантичного альянсу. Про це повідомив північномакедонський інформаційний портал makfax з покликом на слова генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберґа.

«Іспанський сенат щойно схвалив приєднання Північної Македонії до НАТО. У зв'язку з цим всі союзники вітають нашого майбутнього 30-го учасника. Вітаємо, Північна Македоніє!» – написав Столтенберґ на своїй сторінці у Twitter.

Іспанія останньою з 29 країн – членів НАТО ратифікувала протокол про вступ Північної Македонії до Альянсу. Тепер для здобуття повноправного членства країні треба пройти лише формальні процедури.

Нагадаємо, що в червні 2018 року міністри закордонних справ Македонії і Греції на березі озера Преспа, яким проходить кордон між двома країнами, підписали угоду про нову офіційну назву колишньої югославської республіки – Республіка Північна Македонія. Ситуація навколо назви перешкоджала зближенню країни з ЄУ і з НАТО, оскільки проти назви Республіка Македонія виступала Греція.

6 лютого 2019 року було підписано протокол про вступ Північної Македонії до НАТО. Народні збори Північної Македонії ратифікували протокол 11 лютого 2020 року.