ВР призначила міністром економіки колишнього менеджера "Сбєрбанку".

 

Верховна Рада призначила Ігоря Петрашка на посаду міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України.

 

За призначення Петрашка проголосувало 243 народних депутати: 217 – зі "Слуги народу", 7 – із групи "За майбутнє", 13 – із групи "Довіра" та 6 позафракційних депутатів.

 

 

Виступаючи перед народними депутатами, Ігор Петрашко заявив, що бачить пріоритетом підтримку українського виробника в умовах глобальної кризи.

 

"Україна і світ входять в складну економічну ситуацію. Зрозуміло, що криза завжди є очікуваною, але відбувається через непередбачені фактори. Таким фактором став коронавірус і, насправді основні результати ми бачитимемо не зараз, а через 3-6 місяців, і це вперше, коли світова криза створена не фінансовими факторами", – цитує УНІАН.

 

З його слів, Україна, як і Євросоюз, і Сполучені Штати Америки, постраждає насамперед з точки зору виробництва.

 

"Виходячи з цього, серед пріоритетних завдань в економіці я бачу два напрямки. Перше – підтримати і збалансувати українського виробника в ситуації, коли ринки закриватимуться, ринки Євросоюзу запроваджуватимуть протекціоністські заходи, і важливо зараз допомогти бізнесу (маленькому, середньому, великому), який має виробництво. Зберегти їм виробництво, робочі місця, заробітну плату", – наголосив міністр.

 

Зі слів Петрашка, другим напрямом є створення фундаментальних умов для того, щоб український бізнес почувався добре. "Системні речі, які вважаю за необхідне зробити, – продовження політики дерегуляції та створення умов, щоб бізнес мінімально стикався з органами влади", – додав він.

 

Ігореві Петрашку 44 роки. Народився у Стрию, Львівщина.

 

Освіта: "Львівська політехніка" (спеціальність — бізнес-адміністрування), Бізнес-школа при університеті Вандербільта (США).

 

У 1996–1999 роках – консультант із корпоративної реструктуризації в консорціумі компаній під егідою TACIS (Україна), де працював до 1999 року.

 

У 2007–2013 роках працював в інвестиційній компанії "Трійка Діалог Україна", де очолював інвестиційно-банківське управління і був керуючим директором.

 

Згодом став на чолі департаменту корпоративного бізнесу в АТ "СБЄРБАНК РОССІІ".

 

Донедавна працював в українському аграрному холдингу Ukrlandfarming (бізнес Олега Бахматюка).

 

17.03.2020

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