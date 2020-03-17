Найближчим часом Євроунія може закрити свої зовнішні кордони.

З відповідною пропозицією виступила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала тимчасово обмежити в'їзд ззовні на територію Європейської Унії. Йдеться про поїздки, які не є абсолютно необхідними. Про це повідомила телерадіокомпанія ВВС. Водночас Урсула фон дер Ляєн заявила про необхідність створити «зелені коридори» для транспортування через кордони життєво необхідних вантажів.

Згідно з пропозицією Європейської комісії, заборону запроваджують на 30 днів. Виняток надаватиметься для повернення в країну проживання особам з правом на постійне місце проживання, членам сімей громадян країн ЄУ і дипломатам. Перетинати кордон дозволено медичному персоналу і вантажному комерційного транспорту. Очікується, що країни – члени ЄУ схвалять цей план.

Тим часом багато країн Унії вже закрили свої кордони чи принаймні значно обмежили рух через них. Це, зокрема, зробили Франція, Італія, Іспанія, Німеччина, Австрія, Польща тощо.

Однак Нідерланди оголосили про намір не закривати своїх кордонів. Про це повідомило американське видання Politico. У зверненні до нації прем'єр-міністр Марк Рютте, зокрема, зазначив, що урядові заходи, викликані пандемією коронавірусу, є «безпрецедентними у мирний час». Водночас він пообіцяв не вдаватися до цілковитої ізоляції Нідерландів.

«Цілковите блокування країни може здатися привабливим з першого погляду, але експерти відзначають, що це не буде справою днів або тижнів. За такого сценарію нам фактично доведеться закрити нашу країну на рік або навіть довше з усіма наслідками, які з цього випливають», – зазначив Рютте.

Натомість, за словами нідерландського прем’єра, уряд ухвалив рішення максимально контролювати ризики вірусу, переконатися, що лікарні забезпечені достатніми засобами й можливостями, аби допомагати хворим пацієнтам.

Варто зазначити, що звернення прем'єр-міністра до нації є в Нідерландах доволі рідкісною подією. Востаннє до співвітчизників звертався прем'єр Йооп ден Ойл (Joop den Uyl) 1973 року в зв'язку з нафтовою кризою. Тепер підставою стала пандемія, викликана коронавірусом.

Наразі в Нідерландах виявлено 1413 заражених осіб. Від цієї хвороби в країні вже померли 24 людини.