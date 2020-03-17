ВР призначила генпрокурора: Венедіктова пообіцяла "ворам" тюрми.

 

Верховна Рада проголосувала за призначення Ірини Венедіктової генеральним прокурором України. За це рішення було 269 нардепів.

 

 

Кандидатуру Венедіктової підтримали 224 народні депутати зі "Слуги народу", 3 депутати з фракції "Опозиційна платформа – За життя", 16 із групи "За майбутнє", 13 із групи "Довіра" та 13 позафракційних.

 

Як передає УНІАН, після голосування Президент України Володимир Зеленський привітав Венедіктову, потиснувши руки.

 

Президент України, аґітуючи за кандидатуру Венедіктової, звернув увагу на те, що вперше на цю посаду претендує жінка.

 

"Враховуючи ситуацію, яка є в нашій державі, необхідність забезпечення безперебійної та високопрофесійної роботи всіх органів державної влади, особливо правоохоронних органів, мною було ініційовано розгляд питання щодо надання згоди на призначення генерального прокурора України", – заявив він.

 

Президент сказав, що "передусім фахові та моральні якості запропонованого мною кандидата дадуть змогу забезпечити стабільну та злагоджену роботу органів прокуратури, викорінення корупції в цій системі та ефективне розслідування гучних кримінальних справ". "Вперше в історії незалежної України генеральним прокурором може бути жінка, але мені здається, що в історію вона перш за все ввійде як фахова та результативна людина", – запевнив Володимир Зеленський.

 

Ірина Венедіктова сказала у своєму виступі, що генпрокурор має керуватися в роботі передусім верховенством права та бути готовим відповідати перед нардепами.

 

"Завжди генеральний прокурор може вийти в комітет Верховної Ради, ви зажди можете його запросити на засідання Верховної Ради або прийти до нього і задати всі питання. В Україні немає політичних переслідувань, на цьому треба наголошувати. А вор має сидіти в тюрмі", – сказала вона, відповідаючи на запитання про політичні переслідування.

 

17.03.2020

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