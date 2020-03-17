Ключового фіґуранта "справи Гандзюк" екстрадували в Україну.

Ключового фіґуранта "справи Гандзюк" Олексія Москаленка (Левіна) екстрадували з Болгарії до України.

Як повідомила пресслужба СБУ, працівники Національного бюро Інтерполу в установленому порядку спровадили його в Україну й офіційно передали співробітникам Служби безпеки України та Офісу генерального прокурора.

Москаленка (Левіна) доправили до місця тимчасового тримання. Незабаром суд має обрати йому запобіжний захід.

"Екстрадиція підозрюваного прискорить остаточне розслідування вбивства. Маємо на прикладі цієї справи показати – кожного, хто скоїв злочин, чекає справедливе покарання", – зазначив голова СБУ Іван Баканов.

Нагадаємо, Левіна затримали в Болгарії у січні.

Москаленко покинув Україну в серпні 2018 року, відразу після нападу на Катерину Гандзюк.

"Як розповідали раніше у ЗМІ співробітники слідчого управління СБУ, Левін, на їхню думку, – це ключова фігура, яка пов'язує виконавців («групу Торбіна») і замовників. Саме він підозрюється в організації цього злочину, підбурюванні Торбіна до його виконання, наданні інформації, зокрема щодо місця проживання Гандзюк тощо", – прокоментували в спецслужбі.