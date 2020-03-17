Офіційно: На довиборах до ВР на Харківщині перемогла ексголова ОДА.

 

Колишня голова Харківської обласної державної адміністрації Юлія Світлична перемогла на довиборах до Верховної Ради в одномандатному окрузі №179 у Харківській області.

 

 

Згідно з даними, опублікованими на сайті ЦВК, Світличну підтримало 77,54% виборців (30194 осіб). Друге місце зайняла кандидатка від “Європейської солідарності” Вікторія Пташник – 7,91% (3081). Решта конкурентів отримали 3% голосів або менше.

 

У липні 2019 року в окрузі №179 (центр округу – Лозова) переміг кандидат від “Слуги народу” Олексій Кучер. Згодом Президент України Володимир Зеленський призначив Кучера головою ОДА, відтак ЦВК оголосила в окрузі проміжні вибори.

 

Кандидат "Слуги народу" – Вікторія Алєксєйчук – балотувався і цього разу. Втім, партія вирішила зрезиґнувати з виборів і оголосила про підтримку Світличної.

 

Юлія Світлична очолювала Харківську ОДА у 2016–2019 роках. Світличну називають людиною колишнього голови Адміністрації Президента Порошенка, екскерівника Харківської ОДА Ігоря Райніна. Після поразки Порошенка на президентських виборах Райнін очолив харківську обласну організацію “Опозиційної платформи – За життя”.

 

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