Президент зустрівся з олігархами для обговорення протидії коронавірусу.

Офіс Президента підтвердив інформацію, що Володимир Зеленський зустрічався з олігархами й представниками великого бізнесу в понеділок увечері. На Банковій повідомили, що зустріч стосувалася протидії коронавірусу.

Про це повідомляє пресслужба Офісу Президента.

Як повідомила пресслужба ОП, у зустрічі брали участь власники та топ-менеджери найбільших українських компаній та бізнес-груп, з якими голова держави обговорив питання допомоги під час проведення заходів із протидії поширенню в Україні COVID-19.

Зокрема, йшлося про допомогу із закупівлею та постачанням великих партій тестів, необхідного медичного обладнання, захисних та дезінфікуючих засобів.

"Бізнес має бути соціально відповідальним у скрутних ситуаціях для держави. Українці мають почуватися захищеними, коли звертаються в державні лікарні. І я наполягаю, щоб ви допомогли зараз. В Україні нині немає критичної ситуації, і ми сподіваємося, що зможемо гідно вийти з цього періоду, зберігши здоров’я та життя українців", – сказав Зеленський.

Як повідомляє аґенція "Інтерфакс-Україна", український олігарх Рінат Ахметов підтвердив, що обговорював зі Зеленським коронавірус та наслідки епідемії.

"Дійсно, сьогодні я був присутній на зустрічі представників українського бізнесу з Президентом України. Зустріч була присвячена боротьбі нашої країни з коронавірусом і з наслідками пандемії", – сказав він.