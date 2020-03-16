Бунтарі зі "Слуги народу" вимагають звільнення Сивохо.

 

Група народних депутатів із фракції "Слуга народу" звернулася до секретаря РНБО Олексія Данілова зі закликом звільнити з посади радника Сергія Сивохо.

 

Про це повідомив народний депутат Єгор Чернєв на сторінці у Facebook. Як випливає із фотокопії, опублікованій на його сторінці, звернення підтримало загалом 19 осіб – минулого тижня ці ж депутати входили до півсотні осіб, котрі виступили проти леґалізації бойовиків на переговорах у Мінську. 

 

 

Депутати вважають, що дії Сивохо створюють політичну напругу та прямо шкодять національним інтересам та безпеці України.

 

Під закликом до секретаря РНБО, зокрема, підписалися ексголова комітету у закордонних справах Богдан Яременко, очільниця української делеґації в ПАРЄ Єлизавета Ясько, Вікторія Подгорна, Єлизавета Богуцька, Віталій Безгін, 

 

Нагадаємо, 12 березня активісти ветеранських та націоналістичних організацій зірвали в Києві презентацію ініціативи "Платформа примирення" Сергія Сивохо. Двоє учасників протесту перебувають під домашнім арештом, бо штурхнули політика.

 

Минулого тижня півсотні народних депутатів із фракції "Слуга народу" звернулися до Президента України зі закликом недопустити леґалізації бойовиків на переговорах у Мінську, реаґуючи на домовленості Андрія Єрмака та Леоніда Кучми щодо створення так званої "консультаційної ради".

 

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