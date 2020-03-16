Білий дім намагається переманити науковців-дослідників корнавірусу з ФРН.

Берлін має намір вжити всіх можливих заходів, аби не допустити цього.

Трамп на зустрічі з науковцями, котрі займаються коронавірусом

Тим часом на тлі перших випробувань вакцини між Сполученими Штатами й Німеччиною виникла суперечка через німецьку біотехнологічну фірму CureVac. Про це повідомила газета Welt am Sonntag. Фірма, яка розташована в місті Тюбінґені, що у федеральній землі Баден-Вюртемберґ, виконує роботи зі створення вакцини проти коронавірусу у співпраці з федеральним Інститутом Пауля Ерліха.

Виданню стало відомо, що американський президент Дональд Трамп спробував перетягнути німецьких учених до США, аби вони вже там продовжили роботи над вакциною. Глава Білого дому пообіцяв науковцям CureVac поважні виплати і запропонував надати розроблену вакцину ексклюзивно для США. Йдеться про контракт на загальну суму близько одного мільярда доларів.

Берлін же виступає рішуче проти перетягування німецьких науковців до Америки, особливо тих, котрі займаються проблемами коронавірусу. За словами представника Міністерства охорони здоров'я ФРН, «уряд дуже зацікавлений в тому, щоб вакцина і ліки проти нового коронавірусу розроблялися б також і в Німеччині, і в Європі». У зв'язку з цим уряд перебуває «в інтенсивному контакті» з фірмою CureVac і намагатиметься всіма доступними засобами перешкодити реалізації запропонованого Вашінґтоном контракту.