Кулеба: Про евакуацію просить 1791 українець.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що про евакуацію за кордоном просить 1791 українець. При тому значна частина припадає на Єгипет.

Про це Кулеба сказав на брифінгу щодо плану дій Міністерства закордонних справ у зв'язку з пандемією коронавірусу, інформує УНІАН.

Кулеба заявив, що МЗС перебуває у тісному діалозі з Міністерством інфраструктури і Державною прикордонною службою стосовно евакуації українців з-за кордону. "Ми складаємо повну картину, де, хто з наших громадян знаходиться, і аналізуємо, яким чином допомогти їм звідти дістатися України", – сказав міністр.

Зокрема, він уточнив, що, незважаючи на ускладнення руху у зв'язку з закриттям різними країнами кордонів, здійснюються пошуки різноманітних шляхів для повернення українців на Батьківщину. "Йдеться і про розробку моделей, які дозволять вивозити людей літаком... Ведемо перемовини з нашими партнерами, щоби дозволяли транзит українських громадян", – сказав голова МЗС.

Кулеба сказав, що українців будуть збирати групами для евакуації. З його слів, частина людей є в Іспанії, а частина в Португалії, їх треба звести в одне місце і разом вивезти. Також є група українців у Чилі, яка потребує евакуації, у Бразилії та інших країнах.

Коментуючи ситуацію в Єгипті, де в готелі застрягли 730 українських туристів через виявлення коронавірусу в двох клієнтів, Дмитро Кулеба звернувся зі закликом: українцям слід відмовитися від поїздок за кордон і не вірити туроператором про нерозповсюдження коронавірусу в теплих країнах.

"Щодня я отримую повідомлення про те, що чергові чартери туристичних кампаній відбувають, вивозять наших громадян до Єгипту, обіцяючи, що все буде чудово, що там чудовий сухий клімат, висока температура, при якій коронавірус не розмножується, та всю цю маючню. Люди, вам брутально брешуть для того, щоб на вас заробляти і губити ваше здоров'я", – наголосив Кулеба.

Міністр заявив, що туристичних операторів, які агітують українців виїжджати за кордон за дешевими турами, не цікавить майбутнє і здоров'я українців. "Їх цікавить виключно їхня економічна модель та їхній заробіток. Я закликаю вас відмовитися від подорожей за кордон у цей складний період", – закликав Кулеба.

Голова МЗС заявив, що туроператори мусять взяти на себе відповідальність за вивезення українців.