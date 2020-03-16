В Україні два нові випадки коронавірусу; перший пацієнт на Буковині одужав.

Станом на 9:30 ранку 16 березня в Україні офіційно підтверджено вже п’ять випадків зараження коронавірусом.

Про це інформує Центр громадського здоров’я України.

"З початку року Центром громадського здоров'я України отримано 94 підозри про нову коронавірусну інфекцію. За результатами дослідження вірусологічної референс-лабораторії Центру отримано 5 позитивних результатів на COVID-19: Чернівецька (4) та Житомирська (1) області", – поінформували в МОЗі.

Два нові випадки припали на Буковину.

"16 березня в Чернівецькій області у двох жінок було лабораторно підтверджено COVID-19. Пацієнтки ізольовані, їхній стан стабільний. Проводиться робота з контактними особами", – уточнили в Центрі громадського здоров'я.

Між тим, у понеділок стало відомо, що буковинець, котрий був першим носієм коронавірусу на території України, вже, прадоподібно, одужав.

"Сьогодні ми отримали перший негативний результат від нашого "пацієнта №1", у якого ми мали попередні результати позитивні. Через дві доби у цього пацієнта так само відберуть зразки, і якщо він також буде негативний, ми можемо говорити про одужання і виписання такого пацієнта", – повідомила заступниця голови Чернівецької ОДА Наталія Гусак на понеділковому брифінґу.