Папа нині пішки пішов пустими вулицями молитися у Римі.

 

Папа Франціск в неділю, біля 4-ї години пополудні,  несподівано вийшов з Ватикану і яко паломник пішки пішов до Риму помолитися перед іконою «Salus Populi Romani» («Спасіння римського народу») в базиліці Святої Марії Маджоре про припинення пандемії коронавірусу, яка вразила Італію і весь світ.

 

 

Папа мовчки молився біля двадцяти хвилин перед іконою, що вважається покровителькою Риму на відзначення припинення епідемії чуми  593 року після хресної ходи з нею, очолюваної папою Григорієм І. 

 

 

Потім Папа пройшов до базиліки Сан-Марчелло-аль-Корсо. Там зберігається розп'яття, яке несли вулицями Риму під час 16-денної процесії проти епідемії чуми 1522 року. За переказами, коли розп'яття повернулося до церкви, чума відступила.

 

 

Папа Франціск помолився про закінчення пандемії, закликав до зцілення численних хворих, згадав жертв останніх днів і попросив, щоб їх сім'ї знайшли розраду. Папа також молився за медичних працівників, лікарів, медсестер і тих, хто працює, щоб підтримувати функціонування суспільства, в той час як багато людей знаходяться під примусовим або добровільним карантином.

 

Франціск хотів піти в свою улюблену базиліку Святої Маджоре ще позавчора, 13 березня, в сьому річницю свого понтифікату, але не зміг і пообіцяв кардиналу-священику  Стніславу Рилко, архієпископу із титулом базиліки Санта-Марія-Маджоре, прийти в інший час, точніше не окресливши його.

 

Папа Франціск хотів зробити цей візит, щоб підбадьорити італійців під час карантину.  Дії Папи жодним чином не спрямовані проти декретів італійського уряду, пояснив священик вікаріату Риму, що на час карантину служить в базиліці, о. Еліо Лопс, але були задумані як знак заохочення римлян. Хоч це було "в певному сенсі і ризиковано для його здоров'я, враховуючи його вік".

 

Святий Отець повернувся до Ватікану біля пів шостої вечора.

 

 

 

15.03.2020

До теми

Втрачене царство
Текст на стелі з Анатолії розповідає про царя-супротивника легендарного Мідаса.
14.03.20 | | Наука
Столітній мудрець
Петро МІДЯНКА
Це прекрасно, що Срібна Земля має таких столітніх живих патріархів як Степан Стойко. І чим це не час патріархів?
14.03.20 | | Минуле
Екстатична радість щирості
Олександр Юдін
Новий альбом Лаури Марті «Все буде добре», що вийшов наприкінці минулого року, цікавий не тільки стильовим розширенням, а й значущий новою якістю. За стилістикою він перетинає межу поп-року та поп-музики, тож апелює до значно ширшої аудиторії. Проте в ньому відчувається джазовий смак.
13.03.20 | | Штука
Самотність провокує запалення?
Брак соціальних контактів може спричиняти запальну реакцію організму.
13.03.20 | | Наука
Та хай собі царює!
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
Путін тепер може залишатися главою російської держави майже довічно. Відповідні правки до Конституції вже схвалили дві палати російського парламенту.
13.03.20 | | У світі
Барокова луна кохання
Аделіна Єфіменко
Відновлення опери «Птоломей» після тривалого забуття у ХХ столітті переконує, що цей твір – один із найзагадковіших опусів Генделя. Чи хотів композитор втілили в образі майбутнього короля Єгипту типову для всіх його оперних королів фігуру нездатного до влади правителя? Спільна проблема, що об’єднує Птоломея з володарями Германії, Римської імперії, Персії, очевидна.
12.03.20 | | Штука
По той бік ніжності
Тарас Прохасько
Серед усіх моделей організації життєвого простору нема звабливішої від тої, що пропонує Андрухович. Візіонер, містифікатор, стоїк, деміург, соверен.
12.03.20 | | Дискурси
Епідемія у Львові 1594-го
Ілько ЛЕМКО
Нещастя пожеж, повеней, війн і епідемій часто огортали Львів, пожираючи людей і плоди їхньої праці, але вимучені львів’яни знаходили міцну моральну і духовну опору у вірі в Боже Провидіння, і ця віра давала їм сили щоразу йти на нові битви з катаклізмами природи…
12.03.20 | | Минуле

© 2020 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.