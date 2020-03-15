Папа нині пішки пішов пустими вулицями молитися у Римі.

Папа Франціск в неділю, біля 4-ї години пополудні, несподівано вийшов з Ватикану і яко паломник пішки пішов до Риму помолитися перед іконою «Salus Populi Romani» («Спасіння римського народу») в базиліці Святої Марії Маджоре про припинення пандемії коронавірусу, яка вразила Італію і весь світ.

Папа мовчки молився біля двадцяти хвилин перед іконою, що вважається покровителькою Риму на відзначення припинення епідемії чуми 593 року після хресної ходи з нею, очолюваної папою Григорієм І.

Потім Папа пройшов до базиліки Сан-Марчелло-аль-Корсо. Там зберігається розп'яття, яке несли вулицями Риму під час 16-денної процесії проти епідемії чуми 1522 року. За переказами, коли розп'яття повернулося до церкви, чума відступила.

Папа Франціск помолився про закінчення пандемії, закликав до зцілення численних хворих, згадав жертв останніх днів і попросив, щоб їх сім'ї знайшли розраду. Папа також молився за медичних працівників, лікарів, медсестер і тих, хто працює, щоб підтримувати функціонування суспільства, в той час як багато людей знаходяться під примусовим або добровільним карантином.

Франціск хотів піти в свою улюблену базиліку Святої Маджоре ще позавчора, 13 березня, в сьому річницю свого понтифікату, але не зміг і пообіцяв кардиналу-священику Стніславу Рилко, архієпископу із титулом базиліки Санта-Марія-Маджоре, прийти в інший час, точніше не окресливши його.

Папа Франціск хотів зробити цей візит, щоб підбадьорити італійців під час карантину. Дії Папи жодним чином не спрямовані проти декретів італійського уряду, пояснив священик вікаріату Риму, що на час карантину служить в базиліці, о. Еліо Лопс, але були задумані як знак заохочення римлян. Хоч це було "в певному сенсі і ризиковано для його здоров'я, враховуючи його вік".

Святий Отець повернувся до Ватікану біля пів шостої вечора.