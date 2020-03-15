Уряд надсилає літак в Італію для евакуації українців.

Кабінет Міністрів України доручив Міністерству інфраструктури спільно з МОЗ, МЗС і МВС забезпечити невідкладну евакуацію громадян України, заблокованих на кордоні зі Словенією, поруч зі зоною спалаху гострої респіраторної хвороби COVID-19 в Італії. Рейс запланований на пообіддя неділі.

Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій, інформує аґенція "Інтерфакс-Україна".

"У нас запланований спеціальний рейс з міста Тревізо... Громадяни, які опинилися в ізольованому стані, тому що перебувають недалеко від Словенії, не мають можливості виїхати, тому що фактично заблоковані. Ми відправляємо туди спецрейс", – повідомив Криклій, коментуючи підсумки суботнього засідання Кабінету Міністрів.

При цім він підкреслив, що бортом доставлять не тільки заблокованих на кордоні зі Словенією українців, а й інших охочих. "Ми хочемо не тільки 110 або 111 громадян України забрати, а більше", – сказав Криклій, додавши, що прибуде літак в "Бориспіль".

Зі свого боку, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зазначив, що на борту літака ще 100 вільних місць і українські консули вже роблять оголошення в Північній Італії про те, що ті, хто бажає евакуюватися в Україну цим рейсом, можуть звертатися з відповідним проханням.

Водночас, він пояснив, що остаточна кількість українців, які хочуть повернутися з Італії, буде відома до 17 березня. "За останні два дні ми фіксуємо збільшення реєстрації та звернень. Але зараз люди ще перебувають у такому хаотичному стані: приймають рішення, виїжджати чи ні. Ми будемо мати точні цифри станом на 17 число", – сказав Криклій.