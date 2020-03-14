Цигарки втричі підвищують ризик важких форм пневмонії COVID-19.

Останні дослідження, проведені в Китаї, свідчать про значно підвищений ризик (принаймні в три рази) розвитку важких форм пневмонії COVID-19 у курців, пише Роберта Пацифі з Istituto Superiore di Sanità.

Ці дослідження також припускають, що власне цей фактор пояснює зафіксовану різницю рівня летальності (відношення смертей до кількості тих, хто перейшли – виздоровіли чи померли — через хворобу) в чоловіків і жінок: в Китаї він становить 4,7% у чоловіків і 2,8% у жінок (рівень смертності — відсоток смертей до всіх випадків захворювання — станом на 11.02.20 становив 2,8% для чоловіків і 1,7% для жінок (в 1,65 раза менше). В Китаї (2043 сигарети на особу на рік) відсоток курців серед чоловіків становить 47,6%, серед жінок – 1,8%.

В Південній Кореї (1667 сигарет на особу на рік), де серед чоловіків курять 49,8%, серед жінок – 4,2%, рівень смертності від коронавірусу серед чоловіків 1,3%, серед жінок — 0,6% (в 2,17 раза менше).

В Італії (1493 сигарети на особу на рік), де серед чоловіків курять 28,3%, серед жінок – 19,7% (не набагато менше), рівень смертності від коронавірусу серед чоловіків 7,2%, серед жінок — 4,1% (в 1,76 раза менше, при цьому ця різниця зменшується з віком: від 2 для когорти 40-69 років до 1,6 для 70 і старших).

За минулу добу в Італії захворіло на COVID-19 2547 осіб, що дещо менше за попередню добу, однак померло 250 пацієнтів, що значно більше позавчорашньої кількості. 75% всіх смертей зосереджено в Ломбардії, ще 14% – в Емілії-Романьї.

Статистика смертей показує, що 76,5% мали артеріальну гіпертонію, 37,3% — ішемічні хвороби серця, 37,3% — цукровий діабет, 26,5% – фібриляція передсердь (миготливу аритмію), 19,4% – ракові захворювання за останні п'ять років, 17,5% — хронічну ниркову недостатність; сума цих відсотків перевищує сто, оскільки 47% померлих мали три і більше патологій, а 25,7% — дві патології; серед померлих не мали хронічних патологій лише 1,1%.

Найрозповсюдненіша симптоматика нового коронавірусу в Італії (але не цілковита) – це диспное (задишка: затруднене дихання або біль при диханні) – 82% та гарячка (суттєво підвищена температура) – 80%, а також кашель — 45% та кровохаркання і діарея (4%).

Майже у всіх летальних випадках безпосередньою причиною смерті була дихальна недостатність (98,8%), яка могла супроводжуватися патологічним шоком (22,9%), гострим ураженням нирок (16,9%) та суперінфекцією (10,8%).

Смертність у віці менше 50 років — 0,1%, в когорті 50-59 років —0,6%, 60-69 років – 2,7%, 70-79 років – 9,6%, потім зростання уповільнюється: 16,6% у віці 80-89% і 19% — старше 90 років.

Ситуацію розповсюдження Covid-19 у світі та її динаміку за вчорашню добу подано в таблиці.

В Польщі на вчорашній день було зафіксовано 68 інфікованих новим коронавірусом, нині це число вже зросло до 93 осіб. Двоє хворих померли.