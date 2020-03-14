В Італії померла українка, інфікована коронавірусом.

В італійській лікарні померла громадянка України, у якої напередодні лабораторно підтвердили коронавірус.

Про це повідомляє видання "Європейська правда", покликаючись на МЗС.

Напередодні активістка української громади в Італії Оксана Федьків повідомила у Facebook, що українку Раїсу Малишеву (1954 року народження), котра працювала в місті Ровато провінції Брешія, чотири дні тому госпіталізували в одну з лікарень К’яри з підозрою на коронавірус.

Жінка перебувала в реанімації у дуже тяжкому стані, написала Федьків 12 березня.

Про смерть жінки також повідомляє Олесь Городецький, активіст української громади в Італії.

Тим часом стало відомо, що іншу громадянку України, котра лікувалася в Неаполі, вже виписали з лікарні.

Напередодні на Житомирщині померла 71-річна жінка з Радомишля, в котрої виявили коронавірус.