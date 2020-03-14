Білл Ґейтс полишив раду директорів Microsoft.

Він хоче приділяти більше часу благодійній діяльності.

 

 

Співзасновник однієї з найбільших в світі транснаціональних корпорацій – Microsoft – Білл Ґейтс вирішив вийти з її ради директорів. Про це говориться в його заяві, опублікованій компанією в п'ятницю, 13 березня. Як наголошено в документі, Ґейтс вчинив так, щоб приділяти більше часу благодійності, в тому числі в царині ґлобальної охорони здоров'я, освіти, а також у протидії зміні клімату.

 

За словами 64-річного мільярдера, він, однак, залишиться технічним консультантом призначеного в лютому 2014 року генерального виконавчого директора Microsoft Сатьї Наделли та інших представників керівництва.

 

У своїй заяві Ґейтс зазначив, що Microsoft назавжди залишиться важливою частиною його життя. Він також нагадав, що ще в червні 2008 року скоротив свою участь в роботі Microsoft, щоб сконцентруватися на діяльності благодійного фонду, заснованого ним і його дружиною Меліндою.

 

Окрім того, стало відомо, що Ґейтс вийшов з ради директорів інвестиційного фонду Berkshire Hathaway Воррена Баффета.

 

«Я розглядаю новий етап як можливість підтримувати дружбу і партнерство, які для мене багато значили, а також продовжувати співпрацю з двома компаніями, якими я особливо пишаюся, і приділяти пріоритетну увагу деяким особливо небезпечним світовим загрозам», – цитує заяву Ґейтса телерадіокомпанія ВВС.

 

Нині Білл Ґейтс перебуває на другому місці в списку найбагатших людей світу за версією часопису Forbes після засновника Amazon Джеффа Безоса. Компанія Microsoft була заснована ним і Полом Алленом ще 1975 року. 1986 року в 31-літньому віці Ґейтс став наймолодшим мільярдером в світі.

14.03.2020

До теми

Екстатична радість щирості
Олександр Юдін
Новий альбом Лаури Марті «Все буде добре», що вийшов наприкінці минулого року, цікавий не тільки стильовим розширенням, а й значущий новою якістю. За стилістикою він перетинає межу поп-року та поп-музики, тож апелює до значно ширшої аудиторії. Проте в ньому відчувається джазовий смак.
13.03.20 | | Штука
Самотність провокує запалення?
Брак соціальних контактів може спричиняти запальну реакцію організму.
13.03.20 | | Наука
Та хай собі царює!
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
Путін тепер може залишатися главою російської держави майже довічно. Відповідні правки до Конституції вже схвалили дві палати російського парламенту.
13.03.20 | | У світі
Барокова луна кохання
Аделіна Єфіменко
Відновлення опери «Птоломей» після тривалого забуття у ХХ столітті переконує, що цей твір – один із найзагадковіших опусів Генделя. Чи хотів композитор втілили в образі майбутнього короля Єгипту типову для всіх його оперних королів фігуру нездатного до влади правителя? Спільна проблема, що об’єднує Птоломея з володарями Германії, Римської імперії, Персії, очевидна.
12.03.20 | | Штука
Епідемія у Львові 1594-го
Ілько ЛЕМКО
Нещастя пожеж, повеней, війн і епідемій часто огортали Львів, пожираючи людей і плоди їхньої праці, але вимучені львів’яни знаходили міцну моральну і духовну опору у вірі в Боже Провидіння, і ця віра давала їм сили щоразу йти на нові битви з катаклізмами природи…
12.03.20 | | Минуле
Чи були перші тварини пов’язані?
Волокна між багатоклітинними організмами, яким 570 мільйонів років, свідчать про тісне споріднення.
12.03.20 | | Наука
Служба президентської безпеки
Володимир ПЕТРАКОВСЬКИЙ
Контррозвідка покликана захищати конституційний лад. Контррозвідка ФРН так і називається "Федеральна служба захисту конституції". В Україні виходить навпаки
12.03.20 | | Україна
Оксана ГАЙОВА: життя, присвячене Шептицькому
Вона стала не просто популяризаторкою імені Андрея Шептицького. Вона сама його нагадувала – адаптувала стиль його поведінки, думання...
11.03.20 | | Галичина

© 2020 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.