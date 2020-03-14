Білл Ґейтс полишив раду директорів Microsoft.

Він хоче приділяти більше часу благодійній діяльності.

Співзасновник однієї з найбільших в світі транснаціональних корпорацій – Microsoft – Білл Ґейтс вирішив вийти з її ради директорів. Про це говориться в його заяві, опублікованій компанією в п'ятницю, 13 березня. Як наголошено в документі, Ґейтс вчинив так, щоб приділяти більше часу благодійності, в тому числі в царині ґлобальної охорони здоров'я, освіти, а також у протидії зміні клімату.

За словами 64-річного мільярдера, він, однак, залишиться технічним консультантом призначеного в лютому 2014 року генерального виконавчого директора Microsoft Сатьї Наделли та інших представників керівництва.

У своїй заяві Ґейтс зазначив, що Microsoft назавжди залишиться важливою частиною його життя. Він також нагадав, що ще в червні 2008 року скоротив свою участь в роботі Microsoft, щоб сконцентруватися на діяльності благодійного фонду, заснованого ним і його дружиною Меліндою.

Окрім того, стало відомо, що Ґейтс вийшов з ради директорів інвестиційного фонду Berkshire Hathaway Воррена Баффета.

«Я розглядаю новий етап як можливість підтримувати дружбу і партнерство, які для мене багато значили, а також продовжувати співпрацю з двома компаніями, якими я особливо пишаюся, і приділяти пріоритетну увагу деяким особливо небезпечним світовим загрозам», – цитує заяву Ґейтса телерадіокомпанія ВВС.

Нині Білл Ґейтс перебуває на другому місці в списку найбагатших людей світу за версією часопису Forbes після засновника Amazon Джеффа Безоса. Компанія Microsoft була заснована ним і Полом Алленом ще 1975 року. 1986 року в 31-літньому віці Ґейтс став наймолодшим мільярдером в світі.