У "Слузі народу" бунт проти домовленостей Кучми і Єрмака.

Народні депутати з фракції "Слуга народу" виступили із протестом проти домовленостей в Мінську щодо створення "Консультативної ради" за участі делеґатів України та ОРДЛО. Станом на 19:15 13 березня під відкритим зверненням до Володимира Зеленського підписалося 22 народних депутатів, зокрема 4 нардепів у статусі голів парламентських комітетів.

У своєму зверненні депутати "СН" заявляють, що вони поділяють стурбованість громадськості "заявами різних посадових осіб щодо можливості відновлення постачання води до окупованої Автономної Республіки Крим; неприйнятними заявами про те, що на сході України відбувається внутрішній конфлікт та ін", а також не можуть не помітити "схвалене представниками України в рамках Тристоронньої контактної групи рішення про створення "Консультативної ради" в рамках політичної підгрупи ТКГ".

Зокрема, тривогу членів фракції викликає той факт, що до утворюваної "Консультативної ради" увійдуть на рівних правах представники України та окремих районів Донецької та Луганської областей України як сторони консультацій.

"Вважаємо за доцільне заявити, що згідно з положеннями Закону України «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях» №2268 від 2018 року Російська Федерація здійснює тимчасову окупацію територій в Донецькій та Луганській областях. Згідно з законодавством України на тимчасово окупованій території України, узурпувавши виконання владних функцій, діють окупаційні органи влади Російської Федерації. Відтак, українське законодавство унеможливлює визнання в будь-якій формі будь-яких органів влади так званих "ЛНР", "ДНР", ОРДЛО і таке ін. Усі переговори щодо забезпечення прав та інтересів громадян України, а також щодо припинення збройної агресії повинні вестись винятково з Російською Федерацією та її представниками. Леґітимність представників так званих ОРДЛО може бути визнана лише в тому разі, якщо вони призначені законними представниками України чи законними органами влади нашої держави", – наголосили депутати.

"На наше переконання, реалізація на практиці оприлюдненого українськими ЗМІ положення про згадану "Консультативну раду" закладає основу для того, щоб поставити під сумнів закріплену в законодавстві України позицію нашої держави про те, що на сході України відбувається збройна агресія з боку Російської Федерації, яка тимчасово окупувала Автономну Республіку Крим, місто Севастополь та території в Донецькій та Луганській областях", – зазначили автори заяви.

Члени фракції звернулися до Президента України Володимира Зеленського "щодо необхідності, в умовах суперечливої громадської реакції на останні "мінські" ініціативи, надання доручення представникам України в Тристоронній контактній групі та усім переговірникам України повернутися в рамки законодавства України та не допустити реалізації оприлюднених рішень щодо створення "Консультативної групи" у спосіб і формах, які не знаходять підтримку народу України, протирічать діючому законодавству держави та національним інтересам".

Окрім того, народні депутати виступили з протестом проти кулуарності роботи делеґації й вимагають від Президента Зеленського зобов’язати представників України "проводити на регулярній основі консультації та інформувати ВРУ щодо підходів та стану переговорів".

Звернення підписали голова антикорупційного комітету ВР Анастасія Красносільська, голова комітету з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха, голова комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Олександр Ткаченко, голова комітету з питань енергетичної політики Андрій Герус, очільниця української делеґації в ПАРЄ Єлизавета Ясько, Єгор Чернєв, Віталій Безгін, Вікторія Подгорна, Микита Потураєв, Богдан Яременко, Дмитро Гурін, Олена Шуляк, Олександр Аліксійчук, Ганна Бондар, Ігор Василів, Олексій Мовчан, Андрій Мотовиловець, Дмитро Кисилевський, Гео Лерос, Дмитро Чорний, Вячеслав Рубльов, Марія Мезенцева – загалом 22 особи.

Станом на 19:30 під зверненням додалися підписи Івана Юнакова, Володимира Тимофійчука, Ігора Фріса, Галини Михайлюк, Олександра Маріковського, Сергія Кузьміних, Андрія Жупанина – вже 29 нардепів.