Перший випадок Covid-19 в Китаї був 17 листопада минулого року.

Перший підтверджений випадок Covid-19 у Китаї Covid-19 можна простежити до 17 листопада, випливає з урядових документів, якими диспонує гонконзька газета South China Morning Post. Згідно з цими даними, ним мав бути 55-річний мешканець Хубею, хоч з приводу того, чи він є "зеро-пацієнтом", певності нема.

На нині китайська влада заднім числом ідентифікувала щонайменше 266 осіб, які були інфіковані в минулому році і з тих чи інших причин потрапили в поле уваги органів охорони здоров'я.

Отже, починаючи з 17 листопада майже щодня відбувалося від одного до п'яти нових випадків захворювання. На 15 грудня загальна кількість інфікованих досягла 27 осіб, 17 грудня добове зростання перевищило десяток, а до 20 грудня загальна кількість підтверджених випадків досягло 60 осіб.

На 27 грудня було заражено понад 180 людей (щонайменше про всіх, можливо, не відомо), Чжан Цзісянь, лікар з провінційної лікарні в Хубеї, повідомив органи охорони здоров'я, що локальна епідемія викликана новим коронавірусом. На 31 грудня кількість заражених виросла до 266, а 1 січня підскочила до 381 осіб.

Натомість офіційно органи охорони здоров'я Вуханю 11 січня повідомили про 41 підтверджений випадок захворювання, повідомлення про наступні 4 випадки з'явилися лише 16 січня.

Загалом, досі датою першого випадку вважали 1 грудня – ця дата вказана у статті китайських лікарів з вуханської лікарні, де лікувалися деякі з перших пацієнтів, в медичному журналі The Lancet. Хоча китайська Національна комісія охорони здоров'я повідомила Всесвітню організацію охорони здоров'я, що перший підтверджений випадок захворювання Covid-19 в Китаї стався 8 грудня.