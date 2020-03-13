Кількість жертв коронавірусу в Італії сягнула поза тисячу

 

Вчора в Італії загинуло від коронавірусу ще 189 осіб, загальна кількість жертв COVID-19 сягнула 1016 людей.

 

В Ломбардії зосереджено 744 з них, 73% при 58% всіх зафіксованих випадків COVID-19 в країні. За вчорашній день кількість захворювань в Ломбардії збільшилась на 20% – до 8,7 тисяч, в Італії – на 21% – до 15,1 тисяч.

 

 

Значно вищі темпи зростання кількості захворювань в Німеччині — 51% (що може бути пов'язано з кампанією масового експрес-тестування в країні: поліція зупиняє потік машин на вулиці і відбирає мазки в шоферів для аналізу; в нинішній ранок зафіксовано 2,4 тисячі захворювань), в Іспанії — 38% ( до 3,1 тис.), у Франції – 26% (до 2,9 тис.).

 

  

 

Всього у світі зафіксовано 128 тисячі захворювань, померло 4 728 осіб: 3176 — в Китаї (з них 2436 у Вухані; з них же за минулу добу – 8 в Китаї та 5 у Вухані), 1016 – в Італії, 429 – в Ірані (за минулу добу –12), 67 — у Південній Кореї (за минулу добу –1), 87 — в Іспанії (за минулу добу –32), 61 — у Франції, 41 – в США. Вчора перша смерть від коронавірусу зафіксована в Польщі, на нині там 58 випадків.

 

 

 

 

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