Депутати ЛОР вказали Зеленському на помилки в оборонній політиці.

Депутати Львівської обласної ради глибоко занепокоєні «неправильною оцінкою ситуації на полях російсько-української війни та неповагою до жертв війни за українську незалежність, яку висловлює Верховний Головнокомандувач Збройних Сил України». Відповідну заяву щодо помилок в оборонній та зовнішній політиці Президента України – Верховного Головнокомандувача ЗСУ Львівська облрада ухвалила сьогодні, 12 березня, на своєму засіданні.

Фото: lvivoblrada.gov.ua

Депутати наголосили, що публічні вислови про «заморожений конфлікт», «там стріляють, ну постріляють» не відповідають реальному стану на російсько-українському фронті, а засоби «з мирного врегулювання» у вигляді розведення сил і засобів лише збільшили кількість бойових зіткнень і втрат, порівняно з 2019 роком.

«Вважаємо, що Президент України Володимир Зеленський повинен зробити висновки з реальної ситуації. Президент Російської Федерації не має намірів припиняти війну. Навпаки, він використовує кожну можливість, щоби добитися фактичного визнання Україною анексії Криму і частини Донбасу», – зазначено в заяві.

Окрім того, депутати Львівської облради переконані, що Президент України повинен покласти рішучий край спробам організувати «прямі перемовини» між офіційною державною владою України та терористами, які «представляють» окупаційні адміністрації частин Донецької і Луганської областей, «запобігши проявам державної зради окремими службовцями Офісу Президента України».

Фото: depo.ua

«Без продуманої військової стратегії і доктрини щодо ведення бойових дій ніякі дипломатичні зусилля не дадуть результату. Держава-агресор розуміє тільки силу. Діалог урегулювання має відбуватися з реальним агресором, а не його маріонетками. Інакше цей процес не матиме кінця», – наголосили депутати Львівщини.