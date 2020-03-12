Депутати ЛОР вказали Зеленському на помилки в оборонній політиці.

 

Депутати Львівської обласної ради глибоко занепокоєні «неправильною оцінкою ситуації на полях російсько-української війни та неповагою до жертв війни за українську незалежність, яку висловлює Верховний Головнокомандувач Збройних Сил України». Відповідну заяву щодо помилок в оборонній та зовнішній політиці Президента України – Верховного Головнокомандувача ЗСУ Львівська облрада ухвалила сьогодні, 12 березня, на своєму засіданні.

 

Фото: lvivoblrada.gov.ua

 

Депутати наголосили, що публічні вислови про «заморожений конфлікт», «там стріляють, ну постріляють» не відповідають реальному стану на російсько-українському фронті, а засоби «з мирного врегулювання» у вигляді розведення сил і засобів лише збільшили кількість бойових зіткнень і втрат, порівняно з 2019 роком.

 

«Вважаємо, що Президент України Володимир Зеленський повинен зробити висновки з реальної ситуації. Президент Російської Федерації не має намірів припиняти війну. Навпаки, він використовує кожну можливість, щоби добитися фактичного визнання Україною анексії Криму і частини Донбасу», – зазначено в заяві.

 

Окрім того, депутати Львівської облради переконані, що Президент України повинен покласти рішучий край спробам організувати «прямі перемовини» між офіційною державною владою України та терористами, які «представляють» окупаційні адміністрації частин Донецької і Луганської областей, «запобігши проявам державної зради окремими службовцями Офісу Президента України».

 

Фото: depo.ua

 

«Без продуманої військової стратегії і доктрини щодо ведення бойових дій ніякі дипломатичні зусилля не дадуть результату. Держава-агресор розуміє тільки силу. Діалог урегулювання має відбуватися з реальним агресором, а не його маріонетками. Інакше цей процес не матиме кінця», – наголосили депутати Львівщини.

12.03.2020

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