ТКГ із Єрмаком і Козаком домовилася про додатковий формат переговорів "сторін конфлікту".

Тристороння контактна група за участю керівника Офісу Президента України Андрія Єрмака та заступника голови адміністрації президента РФ Дмітрія Козака домовилася фіналізувати домовленості про обмін поневоленими та нові ділянки розведення сил і засобів, а також “механізм взаємодії сторін зі знаходження політичних рішень щодо врегулювання конфлікту” за участю “сторін конфлікту”.

Про це заявив Дмітрій Козак за результатами переговорів у Мінську, інформує російська аґенція tass.ru.

Офіс Президента України акцентує в офіційному повідомленні на тому, що сторони домовилися щодо обміну утримуваними особами. Так, учасники переговорів вирішили "представити в ТКГ перелік осіб, що підлягають взаємному звільненню, маючи на увазі необхідність завершення вказаних звільнень у найкоротший термін", а також надати узгоджені списки, "включно з підсумками верифікації, проведеної Міжнародним комітетом Червоного Хреста, з безумовним і безперешкодним доступом представників МКЧХ до визначених осіб на територіях України та ОРДЛО".

Окрім того, "мінська група" домовилася про розведення сил і засобів на нових ділянках, відкриття КПВВ у Золотому та Щасті.

Останній пункт, згідно з інформацією від Банкової, – запровадження певної "Консультативної ради в складі політичної підгрупи ТКГ".

Як пишуть російські медії, говіркий Козак уточнив, що сторони відтак "домовилися про механізм взаємодії сторін зі знаходження політичних рішень щодо врегулювання конфлікту". "Це вкрай важливо, адже ми вважаємо, що це найважливіший елемент врегулювання. Без ухвалення принципових рішень щодо варіантів врегулювання конфлікту ми не зможемо сильно просунутися в гуманітарних питаннях, питаннях безпеки і економічних питаннях”, – заакцентував він.

“Я дуже сподіваюся, що на наступному засіданні контактної групи ми ухвалимо остаточне рішення за механізмом діалогу сторін і щодо врегулювання конфлікту”, – зазначив Козак.

Відповідаючи на запитання, в чому є новизна механізму, Козак сказав, що йдеться про “діалоговий майданчик за участю країн "нормандського формату" і сторін конфлікту”.

Колишня членкиня гуманітарної підгрупи тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко висловила тривогу через досягнені домовленості, звернувши увагу на те, що Москві може йтися про леґалізацію бойовиків за столом переговорів.

"З ким і на яку тему збираються проводити ці консультації? З РФ? Це виключено, це буде розцінюватися як втручання у внутрішні справи України. Давайте тоді проконсультуємо Держдуму щодо дикості їх змін до конституції про обнулення Путіна. З ОРДЛО? Тоді це реалізація багаторічного сценарію Кремля, який шантажував і підштовхував Київ до неприпустимих прямих переговорів з так званими “республіками”. Прямі переговори – це легітимізація “республік”, їх “влад”, і це підтвердження наративу Москви про “внутрішній громадянський конфлікт”, – застерегла Геращенко.