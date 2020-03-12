Рівень смертності від коронавірусу в Італії продовжує зростати.

За минулу добу в Італії померло 196 хворих на Covid-19, рівень смертності сягнув 6,6% від всіх зафіксованих випадків зараження коронавірусом. Це найвищий показник у цілому світі: у Китаї та Ірані рівень смертності 3,9%, США – 3,1%, Гонконгу – 2,5%, Іспанії – 2,2%, а в Півд. Кореї – 0,8%.

У Ломбардії, найбільш ураженому реґіоні Італії, рівень смертності сягнув 8,5% (617 смертей при 7280 хворих); для порівняння: у Вухані, епіцентрі епідемії (від вчора – пандемії) рівень смертності – 4,8%.



Випадки COVID-19 у провінціях Італії станом на ранок 11 березня

За минулу добу в Італії зафіксовано 2313 нових випадків (вчора було 977), але у позавчорашній статистиці не було враховано приблизно 600 випадків в Ломбардії (за позавчорашню добу там було зареєстровано 1280 випадків, вчора – 322, нині – 1489), які були включені у вчорашню статистику. Таким чином, реконструйована динаміка захворювань сягає: позавчора – 1577, вчора – 1713; середньодобові темпи зростання кількості хворих за ці два дні сягнули 17% і 16% (за попередній тиждень ці темпи тримались на рівні 23—27%).

В Південній Кореї приріст за добу впав до рівня 1,5% (114 випадків), в Китаї – 0,02% (15 випадків за добу), Національна комісія з охорони здоров'я Китаю оголосила про завершення в країні пікового періоду поширення коронавірусу.

У загальносвітовому масштабі кількість випадків захворювання збільшилась на 5,6% (до 126 тисяч випадків): в Іспанії – на 33% (до 2,3 тисячі), у Франції – на 28% (до 2,3 тисячі), в Німеччині – на 26% (до 2,0 тисяч), в США – на 29% (до 1,2 тисячі), в Ірані – 12% (до 9 тисяч).

В сусідній Польщі на нинішній ранок зафіксовано 44 випадки захворювання на COVID-19.



Червоні кружечки – міста в Європі, де зафіксовано випадки COVID-19, зелені – де повністю вилікували хворих.

В Італії вчора прем'єр-міністр Джузеппе Конте в трансльованому у фейсбуці зверненні до нації оголосив про посилення карантину: закриття майже всіх магазинів та закладів харчування; від нині працюють тільки аптеки, продуктові магазини, супермаркети та тютюнові трафіки і газетні кіоски; для ресторанів дозволено працювати на доставку додому – з гарантією дотримання відповідних гігієнічних та санітарних норм.

Влада Італії попереджає, що менший відсоток захворювань серед молоді може бути пов'язаний з легшим перебігом хвороби і, відповідно, відсутністю її фіксації медичною статистикою. Але легкохворий не перестає від того заражати інших.



Італійські дані – з “Epidemia COVID-19. Aggiornamento nazionale 9 marzo 2020” (статистика 8342 випадків захворювання, 357 випадків смерті), китайські – China CDC Weekly (44672 випадки, 1023 випадки смерті станом на 11 березня 2020 р.), корейські – Korea Centers for Disease Control and Prevention (7755 випадків, 60 випадків смерті).

Якщо порівняти вікову структуру хворих з демографічною структурою всього населення, то побачимо, що в Італії у віковій групі старше 80 років шанс захворіти (точніше, бути зареєстрованим випадком хвороби) в 9,3 раза більший, ніж в когорті 20-29 років (відповідно, 493 і 53 випадки на мільйон), в Китаї – в 3 рази більший, а в Південній Кореї, де проведено 235 тисяч тестів на коронавірус (в Італії — 73 тисячі), — навпаки 1,6 раза менший.