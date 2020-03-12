Вакарчук склав повноваження голови партії "Голос".

Святослав Вакарчук склав повноваження голови політичної партії "Голос". Натомість з'їзд партії обрав новим своїм керівником народну депутатку Кіру Рудик. Вакарчук назвав її найкращим управлінцем з "Голосу".

Про це йдеться у повідомленні "Голосу".

При тому Вакарчук повідомив, що надалі залишиться в партії й займатиметься притоком нових людей до політики.

"Моя місія – і надалі приводити в політику нових чесних і професійних людей із власним баченням і створювати політичну конкуренцію всім тим, хто йде до влади без візії, без компетенцій, без власного бачення. А також – боротися з тими, хто йде в політику лище для власного збагачення", – сказав Святослав.

"Ця місія політичного провайдерства і є моїм форматом в українському політикумі. Я завжди робив це щиро і голосно. І буду продовжувати це робити. Це і є особистий формат Святослава Вакарчука", – прокоментував засновник "Голосу".

Вакарчук радіє з того, що він привів "чесних і професійних людей" в український парламент.

"Сьогодні ми стоїмо перед дуже серйозним викликом: влада під виглядом нових облич насправді протягує старі. Ми ж своїм прикладом демонструємо протилежне: ми приводимо до лідерських позицій і в партії, і в парламенті нових професійних людей", – прокоментував Святослав.

Він додав, що Кіра Рудик, власне, "уособлює собою сучасність", а водночас – є "неоціненним досвідом управління великими командами". "А я як лідер буду продовжувати розбудовувати партію", – резюмував Вакарчук.