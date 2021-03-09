У Львові заснували «Фундацію Івана Вакарчука».

У Львові на 74-ту річницю з дня народження українського вченого-фізика, багаторічного ректора Національного університету імені Івана Франка, відомого громадського та політичного діяча Івана Вакарчука у суботу, 6 березня, створили громадську організацію «Фундація Івана Вакарчука». Про це повідомив його син Святослав Вакарчук.

Фото www.facebook.com/sviatoslav.vakarchuk

«Нашою основною місією ми вбачаємо вшанування пам'яті видатного українського вченого світового рівня, громадського і політичного діяча, багаторічного завідувача кафедри теоретичної фізики, ректора Львівського національного університету імені Івана Франка, міністра освіти і науки України, людини, що стояла коло витоків сучасної української держави, великого Львів’янина та великого Українця, Героя України Івана Олександровича Вакарчука», – зазначив Святослав Вакарчук.

До складу ініціативної групи «Фундації Івана Вакарчука» увійшли відомі вчені, ректори, громадські діячі та митці: Володимир Мельник, отець Богдан Прах, Андрій Бокотей, Степан Давимука, Богдан Козак, Адріан Михальчишин, Олекса Возняк, Галина Івасюк, Звенислава Мамчур-Калинець, Юрій Назарук, Леся Бартіш, Володимир Ткачук, Володимир Одрехівський та Святослав Вакарчук.

Як розповів ініціатор створення фундації Святослав Вакарчук, у планах написання книги про Івана Вакарчука, заснування іменної стипендії, проведення наукових конференцій, встановлення пам'ятника та меморіальної дошки, створення невеличкого музею на кафедрі, де він працював.

Ректор Національного університету імені Івана Франка Володимир Мельник запропонував широкий формат наукової конференції, яка б торкалася проблем філософії науки. Іван Вакарчук був фізиком, але водночас багатогранною особистістю – він був причетний до створення філософського факультету та факультету міжнародних відносин. І такі конференції мають проходити щороку.

Фундація звернеться до міської ради з пропозицією найменування іменем Івана Вакарчука однієї з вулиць Львова, поблизу університету.

Більшість з цих ідей планують реалізувати до наступного 2022-го року, коли б Іванові Вакарчуку виповнилося 75 років.

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Також 6 березня на фасаді головного корпусу ЛНУ імені І. Франка розмістили банер на пошану ректора університету (1990-2007; 2010-2013), міністра освіти і науки України (2007-2010), професора Івана Вакарчука, який відійшов у вічність 4 квітня 2020 року.

На меморіальному банері викарбувані слова Героя України, які передають одну з його головних ідей, втілених у життя на посаді ректора: «Університет – це джерело невмирущого національного духу», повідомила пресслужба університету.