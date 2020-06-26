З'їзд "Голосу" проголосував за позбавлення Вакарчука мандата.

Партія "Голос" на своєму позачерговому з'їзді у п'ятницю ухвалила рішення про припинення депутатських повноважень Святослава Вакарчука.

Про це йдеться у повідомленні "Голосу".

Формальною підставою для рішення з'їзду став вихід Вакарчука із фракції "Голосу". Святослав вирішив скористатися інструментом "імперативного мандата" задля складення депутатських повноважень після того, як парламент своїм рішенням відмовився погодити резиґнацію колишнього політичного лідера.

"На жаль, Верховна Рада не залишила мені вибору, хоч я і сподівався на повагу колег до рішення вільної людини. Тому сьогодні я звертаюсь до найближчих людей, членів партії, прошу задовольнити моє прохання і припинити повноваження народного депутата", – сказав Вакарчук, звертаючись до делеґатів.

Він пообіцяв, що й надалі залишатиметься членом партії – "настільки довго, наскільки буду приносити користь партії, і поки партія сприятиме європейському розвитку країни".

Нагадаємо, 11 червня Вакарчук заявив про складання повноважень народного депутата.

18 червня Верховна Рада не змогла достроково припинити депутатські повноваження Вакарчука – його прохання підтримало 175 нардепів.

Святослав Вакарчук складає мандат уже вдруге. У 2008 році він зрезиґнував із депутатства після року роботи у ВР (у фракції блоку "Наша Україна – Народна самооборона").