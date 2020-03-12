Шмигаль визнав, що Україна входить у економічну кризу.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль визнав входження української економіки у стан кризи.

Про це він заявив на брифінґу, згідно з повідомленням аґенції "Укрінформ".

"Фактично, ми стоїмо на порозі, а в деяких країнах це вже початок такої фінансово-економічної кризи. Україна зараз у цю кризу світову входить набагато міцнішою, ніж це було, наприклад, у 2008 році. У нас, як ніколи, велика ліквідність у банках, у нас високі золотовалютні запаси, у нас є запас по бюджетному курсу, який запланований, у нас доволі позитивний діалог з МВФ", – запевнив голова уряду.



Він повідомив, що українська влада готова до цих викликів; Президент України Володимир Зеленський відбув засідання Ради фінансової стабільності щодо готовності України протистояти можливим викликам кризи.

Зі слів Шмигаля, на засіданні ради йшлося про виклики в економіці, які зумовлені у тому числі й коронавірусом у світі.

Прем'єр-міністр зазначив у цьому контексті, що керівництво уряду мало переговори з МВФ, під час яких було домовлено про "системне продовження співпраці без зміни будь-яких умов курсу". "Ми просто рухаємося в тому контексті, у якому рухалися", – ґарантував голова уряду.

Він додав, що з-поміж восьми параметрів, які вимагав МВФ, домашнім завданням для України лишається два. Шмигаль висловив сподівання, що ці пункти вдасться виконати протягом двох-трьох тижнів.

Разом з тим, прем’єр-міністр переконаний, що криза може, серед іншого, і відкрити нові можливості для експортерів, для внутрішнього ринку.

"Поки що я не буду тішити і казати, що від кризи ми виграємо, але з точки зору тих інструментів, які сьогодні є в розпорядженні Міністерства фінансів, Міністерства економіки, НБУ, ми зустрічати фінансову кризу готові так само, як готові зустрічати кризу, пов’язану з вірусом", – запевнив Шмигаль.