ВООЗ оголосила про пандемію коронавірусу.

Досі ВООЗ називала спалах Covid-19 лише епідемією.

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) оголосила про пандемію нового коронавірусу SARS-CoV-2 і спричиненої ним атипової пневмонії COVID-19. «Ми дійшли висновку, що ситуація з COVID-19 може бути охарактеризована як пандемія», – процитувала телерадіокомпанія Deutsche Welle слова генерального директора ВООЗ Тедроса Адхана Гебреєсуса на прес-конференції в Женеві в середу, 11 березня.

За його словами, захворювання COVID-19 зафіксовано вже в 114 країнах. За даними на 10 березня, у всьому світі вже зареєстровано 118 тисяч випадків зараження коронавірусом, приблизно чотири тисячі з них завершилися летальним наслідком.

Найсильніше від вірусу постраждали Китай, Південна Корея, Італія та Іран. Майже щодня до зон ризику зараховують все нові реґіони. Гебреєсус підкреслив, що оголошення пандемії ніяк не змінить політики ВООЗ в боротьбі з коронавірусом. «Опис ситуації як пандемії не змінює оцінювані ВООЗ загрози, які виникла через коронавірус. Також незмінним залишається те, що робить ВООЗ і що повинні робити окремі країни», – йдеться в заяві організації.

Досі ВООЗ називала спалах Covid-19 лише епідемією. Відповідно до термінології ВООЗ, епідемією вважають несподіване поширення хвороби в одному реґіоні. Пандемією ж вважають поширення нового захворювання по всьому світу.