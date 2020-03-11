Сивохо осоромився заявою про "внутрішній конфлікт".

Радник секретаря Ради національної безпеки та оборони Сергій Сивохо заявив, що в Україні точиться внутрішній конфлікт і він є причиною неможливості вступу до НАТО.

Про це Сивохо сказав в ефірі телевізійного каналу "Наш", відповідаючи на питання про євроатлантичну політику української влади.

"Це ж видно неозброєним оком, що нічого не відбувається в цьому напрямку. Так, є прагнення, так, воно закріплене в документах, але нічого такого не відбувається. Наприклад, у НАТО не можуть вступити країни з внутрішнім конфліктом. У нас, на жаль, є бойові дії", – сказав Сивохо.

Тим часом новопризначений міністр оборони Андрій Таран у середу заявив, що він не перейматиметься потребою перейти армією на стандарти НАТО й ставить перед собою не таку амбітну мету.

"Враховуючи наші реалії, головним завданням Міністерства оборони, замість амбіційної, але недосяжної найближчим часом мети – цілковитої адаптації Збройних Сил України до стандартів НАТО, у нас має бути цілком реальна мета – максимальне забезпечення здатності Збройних Сил України взаємодіяти з силами Альянсу", – сказав Таран.