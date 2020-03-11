Сивохо осоромився заявою про "внутрішній конфлікт".

 

Радник секретаря Ради національної безпеки та оборони Сергій Сивохо заявив, що в Україні точиться внутрішній конфлікт і він є причиною неможливості вступу до НАТО.

 

Про це Сивохо сказав в ефірі телевізійного каналу "Наш", відповідаючи на питання про євроатлантичну політику української влади.

 

 

"Це ж видно неозброєним оком, що нічого не відбувається в цьому напрямку. Так, є прагнення, так, воно закріплене в документах, але нічого такого не відбувається. Наприклад, у НАТО не можуть вступити країни з внутрішнім конфліктом. У нас, на жаль, є бойові дії", – сказав Сивохо.

 

Тим часом новопризначений міністр оборони Андрій Таран у середу заявив, що він не перейматиметься потребою перейти армією на стандарти НАТО й ставить перед собою не таку амбітну мету.

 

"Враховуючи наші реалії, головним завданням Міністерства оборони, замість амбіційної, але недосяжної найближчим часом мети – цілковитої адаптації Збройних Сил України до стандартів НАТО, у нас має бути цілком реальна мета – максимальне забезпечення здатності Збройних Сил України взаємодіяти з силами Альянсу", – сказав Таран.

 

11.03.2020

До теми

Уява Шевченка
Яким Ярема
Одне з перших психологічних досліджень творчості поета, про прояви та джерела його уяви
10.03.20 | | Минуле
«Варвари» біля воріт
Роман Лехнюк
Бути варварами біля воріт цивілізації з ознаками занепаду має і свої переваги.
09.03.20 | | Дискурси
Незручна правда про ваше автентичне “Я”
Дженніфер Бір
Парадокс автентичності у тому, що насправді вона чимось схожа на конформізм. 
09.03.20 | | Наука
Наш Санчо Панса
Ілько ЛЕМКО
Некомпетентність влади зашкалює. Але ж хіба Зеленський на посаді президента – особа більш ганебна, неприйнятна і парадоксальна, аніж, наприклад, Янукович?
08.03.20 | | Дискурси
Генетична таємниця нічного бачення
Компактні ДНК-органели покращують зір ссавців, активних вночі.
08.03.20 | | Наука
Закатрупити митця
Микола Глібович
Художник цінний не тим, що він гарно малює, а якраз ідеями і своїм сприйняттям світу, своєю свободою і невичерпними можливостями. І виставка «Руки і світ мистецтва» Володимира Костирка є кунсткамерою з історіями митців, які це підтверджують.
08.03.20 | | Штука
Пролітаючи над:... церква у Млинах
Ігор МАРТИНІВ
Відзначаємо 205-ту річницю із дня народження автора музики українського гімну Михайла Вербицького. У нашому циклі "Пам'ятки Галичини" — церковця, в якій парохував композитор.
08.03.20 | | Галичина
Тільки в Галичині
Юстина Добуш
Яка б подія не відбулась, завжди десь збоку мають бути вони – забичені рагулі, сепаратисти, лицемірні, взагалі просто найгірші люди на землі – галичани
06.03.20 | | Дискурси

© 2020 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.