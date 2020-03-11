Фіґуранта "справи Гандзюк" піддадуть екстрадиції із Болгарії.

 

Апеляційний суд у болгарському місті Бургас підтвердив рішення про екстрадицію в Україну Олексія Левіна (Москаленка), одного з ключових фіґурантів справи про вбивство Катерини Гандзюк.

 

Про це йдеться у повідомленні ініціативи "Хто замовив Катю Гандзюк?".

 

 

Сам Левін непохитний у тому, що він не має бажання бути виданим українському уряду. Левін стверджує, що якщо це станеться, то його помістять в секретну в'язницю, де до нього застосують силові методи. Левін нібито готовий допомагати українським слідчим в розслідуванні злочину, але з Болгарії, повідомляє "Українська правда".

 

Зі слів офіційного адвоката Левіна, рішення про екстрадицію є неправильним і незаконним, адже запит на передачу надійшов від Генеральної прокуратури України. Зараз такого органу більше немає (Генпрокуратуру реформовано в Офіс Генерального прокурора). На думку адвоката, суд не перевірив належним чином законність запитуючого органу.

 

Зі свого боку, обвинувачення не прийняло доводів адвоката: запит про екстрадицію був зроблений компетентним органом і рішення районного суду є правильним.

 

Як зазначили в Офісі Генпрокурора, після фактичної передачі Левіна українським правоохоронним органам будуть проведені необхідні процесуальні дії для якнайшвидшого розслідування вчиненого злочину та передачі до суду обвинувальних актів стосовно його учасників.

 

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