Зеленський дозволив українській армії відповідати на обстріли.

 

Президент України Володимир Зеленський запевнив, що українські підрозділи мають повноваження давати належну відповідь на дії агресора.

 

Про це Зеленський заявив під час відрекомендування нового міністра оборони Андрія Тарана, коментуючи ескалацію на Донбасі, повідомляє "Радіо Свобода".

 

 

"Ми робимо все для мирного врегулювання конфлікту на сході України, але я не раджу противнику думати, що наше бажання миру послабить нашу здатність дати відсіч. Це не так. Українські військові уповноважені завжди давати відповідь на дії агресора", – сказав Президент.

 

Володимир Зеленський порадив звернути увагу на те, що підрозділи противника постійно зазнають втрат зі свого боку.

 

"Той, хто думає, що можна безкарно стріляти по українських солдатах, фатально помиляється. І це доводить статистика втрат супротивника в березні", – додав він.

 

Напередодні внаслідок обстрілів із боку підтримуваних Росією бойовиків на Донбасі загинули троє українських військових, дев’ятеро були поранені.

 

11.03.2020

До теми

Уява Шевченка
Яким Ярема
Одне з перших психологічних досліджень творчості поета, про прояви та джерела його уяви
10.03.20 | | Минуле
«Варвари» біля воріт
Роман Лехнюк
Бути варварами біля воріт цивілізації з ознаками занепаду має і свої переваги.
09.03.20 | | Дискурси
Незручна правда про ваше автентичне “Я”
Дженніфер Бір
Парадокс автентичності у тому, що насправді вона чимось схожа на конформізм. 
09.03.20 | | Наука
Наш Санчо Панса
Ілько ЛЕМКО
Некомпетентність влади зашкалює. Але ж хіба Зеленський на посаді президента – особа більш ганебна, неприйнятна і парадоксальна, аніж, наприклад, Янукович?
08.03.20 | | Дискурси
Генетична таємниця нічного бачення
Компактні ДНК-органели покращують зір ссавців, активних вночі.
08.03.20 | | Наука
Закатрупити митця
Микола Глібович
Художник цінний не тим, що він гарно малює, а якраз ідеями і своїм сприйняттям світу, своєю свободою і невичерпними можливостями. І виставка «Руки і світ мистецтва» Володимира Костирка є кунсткамерою з історіями митців, які це підтверджують.
08.03.20 | | Штука
Пролітаючи над:... церква у Млинах
Ігор МАРТИНІВ
Відзначаємо 205-ту річницю із дня народження автора музики українського гімну Михайла Вербицького. У нашому циклі "Пам'ятки Галичини" — церковця, в якій парохував композитор.
08.03.20 | | Галичина
Тільки в Галичині
Юстина Добуш
Яка б подія не відбулась, завжди десь збоку мають бути вони – забичені рагулі, сепаратисти, лицемірні, взагалі просто найгірші люди на землі – галичани
06.03.20 | | Дискурси

© 2020 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.