Зеленський дозволив українській армії відповідати на обстріли.

Президент України Володимир Зеленський запевнив, що українські підрозділи мають повноваження давати належну відповідь на дії агресора.

Про це Зеленський заявив під час відрекомендування нового міністра оборони Андрія Тарана, коментуючи ескалацію на Донбасі, повідомляє "Радіо Свобода".

"Ми робимо все для мирного врегулювання конфлікту на сході України, але я не раджу противнику думати, що наше бажання миру послабить нашу здатність дати відсіч. Це не так. Українські військові уповноважені завжди давати відповідь на дії агресора", – сказав Президент.

Володимир Зеленський порадив звернути увагу на те, що підрозділи противника постійно зазнають втрат зі свого боку.

"Той, хто думає, що можна безкарно стріляти по українських солдатах, фатально помиляється. І це доводить статистика втрат супротивника в березні", – додав він.

Напередодні внаслідок обстрілів із боку підтримуваних Росією бойовиків на Донбасі загинули троє українських військових, дев’ятеро були поранені.