Ескалація на Донбасі: троє воїнів загинуло, дев'ятеро – поранені.

Протягом 10 березня збройні формування Російської Федерації 17 разів порушили режим припинення вогню. Троє воїнів Збройних Сил України загинуло, дев'ятеро – поранені.

Про це йдеться у повідомленні прес-центру Операції Об'єднаних сил.

"Вчора, 10 березня, російські окупанти обстріляли з протитанкового ракетного комплексу військовий вантажний автомобіль одного з підрозділів Об’єднаних сил поблизу населеного пункту Піски. Внаслідок влучання протитанкової керованої ракети у вантажівку один український захисник загинув на місці. Згодом ще один військовослужбовець помер від отриманих поранень. Сім військових зазнали поранення різного ступеня важкості, ще одного захисника госпіталізовано з бойовим травмуванням", – поінформували в штабі.

"Окрім цього, внаслідок ворожих обстрілів наших позицій один військовослужбовець Об’єднаних сил загинув та ще один отримав бойове травмування", – йдеться у повідомленні.

Противник обстрілював українські позиції із заборонених "мінськими домовленостями" мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також з протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Окрім цього, зафіксовано роботу снайперської пари.

Станом на ранок середи відомо, що двоє загиблих із атакованої вантажівки належали до 131-го окремого розвідувального батальйону.

Як повідомила пресслужба Тульчинської районної державної адміністрації, під Пісками загинув 34-річний Андрій Ведешин зі села Кинашів, що на Вінниччині. Проходив військову службу за контрактом із травня 2017 року. У загиблого залишилася восьмирічна донька.

Другий загиблий – 33-річний Віктор Солтис, інформує Кіровоградський обласний комісаріат. Віктор – із села Володимирівка Кропивницького району.