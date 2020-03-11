В Італії добовий рівень смертності від COVID-19 перевищив китайський максимум.

 

За вчорашню добу в Італії від COVID-19 померло 168 пацієнтів, в Китаї максимальний показник померлих від цього коронавірусу  за добу становив 150 смертей, це сталося 23 лютого, майже всі смерті (131) були зафіксовані у Вухані.

 

 

Таким чином з початку епідемії в Італії померло 631 особа, більше половини з них - люди віком старше 80 років, при цьому ризик захворіти в цієї вікової категорії перевищує середній в 2,8 рази: при тому, що серед всього населення ця когорта становить 6,54%, серед хворих на коронавірус – 19,1%.

 

 

В Китаї же частка старших 80 років серед хворих на COVID-19 майже в три рази менша - 6,5% (при тому, що у всьому в населенні – 2%, тобто ризик захворіти в цієї китайської когорти в 3,3 рази вищий, ніж в пересічного китайця).

 

 

За вчорашній день в Італії було зафіксовано 977 нових випадків захворювання (і тільки третина з них – в Ломбардії), що майже вдвічі менше за попередній день.

 

Таким чином загальне число випадків COVID-19 в Італії досягло 10149, 57% з них – Ломбардії.

 

 

 

У світі на даний час зафіксовано більше 121 тисяч захворювань: 81 тисяча – в Китаї,

9 тисяч – в Ірані (саме звідти, як вияснилось, той італійський зеро-пацієнт, який спричинився до спалаху епідемії в Ломбардії та Венето), 7,7 тисяч – в Південній Кореї, 2,1 тис. – в Іспанії, 1,8 тис. – у Франції, 1,6 тис. – у Німеччині, 1,0 тис. – в США.

 

В сусідній Польщі зафіксовано вже 25 випадків захворювань.

 

 

 

 

 

 

 

 

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