Уряд оголосив тритижневий карантин через загрози коронавірусу.

 

Кабінет Міністрів України оголосив тритижневий карантин у навчальних закладах через загрозу поширення коронавірусу.

 

 

На своєму засіданні в середу Кабмін також запропонував введення обмежень на проведення масових заходів (якщо запланована участь понад 200 осіб), повідомила прес-служба уряду. Водночас, заборони не поширюються на заходи державної необхідності – тобто Верховна Рада працюватиме собі й далі.

 

Проведення спортивних заходів теж потрапить під обмеження: змагання можливі лише з дозволу міжнародних організацій, без глядачів.

 

Уряд також вирішив виділити 100 млн грн на першочергову закупівлю засобів індивідуального захисту "для поточних потреб міністерств, відомств та служб, а також для поповнення держрезерву". Також до 1 червня Кабмін заборонив експорт товарів протиепідеміологічного призначення, "щоб ґарантувати забезпечення необхідними засобами захисту населення".

 

Кабмін також вирішив закупити інфрачервоне обладнання  для проведення дистанційного скринінгу в аеропорту "Бориспіль".

 

 

Як повідомила раніше народний депутат Вікторія Сюмар, уряд також передбачив закриття авіасполучення з деякими країнами.

 

Також Україна закриє частину прикордонних пунктів – замість 219 працюватиме 49.

 

Зі слів Сюмар, прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що на прикордонних пунктах мають облаштувати місця "для карантину" (очевидно, мається на увазі обсервація).

 

 

У вівторок увечері прем'єр-міністр очолив засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, на якому обговорювалися питання протидії поширенню коронавірусу в Україні. В нараді також брали участь профільні міністри, представники силового блоку та голови облдержадміністрацій (селектором).

 

"Наша мета – захистити населення України, не спричинивши паніки", – сказав Шмигаль, згідно з повідомленням Кабміну.

 

Під час засідання обговорили рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров’я в разі реалізації різних сценаріїв розвитку подій: від поодиноких випадків захворювання до масштабного поширення вірусу всередині країни. Зокрема, порушили питання про необхідність законодавчої ініціативи про можливі заходи оперативного реагування у разі поширення вірусу COVID-19 "у відповідності з рекомендаціями ВООЗ та враховуючи законодавчу модель превентивних заходів Польщі".

 

Раніше, в середу, міський голова Києва Віталій Кличко повідомив про початок каратину в Києві щонайменше до кінця березня.

 

11.03.2020

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