Депутати "ОПЗЖ" припхалися на сесію Госдуми, Путін прийняв Медведчука.

 

Делеґація народних депутатів України із фракції "Опозиційна платформа – За життя" на чолі з Віктором Медведчуком у середу відвідала пленарне засідання Госдуми Росії.

 

Спікер Госдуми Вячєслав Володін привітав проросійську партію в стінах парламенту й підкреслив, що ті належать до міжфракційного об'єднання "Міжпарламентський діалог заради миру: Україна, Росія, Німеччина, Франція", повідомила прес-служба "ОПЗЖ".

 

 

"Колеги, приїжджайте, будемо будувати відносини на принципах добросусідства, відкритості, відсутності подвійних стандартів і невтручання у справи суверенної держави. Нас багато що об'єднує, від нас залежить зробити так, щоб у майбутньому ми жили дружно і робили все для розвитку відносин між нашими країнами. Дякую, привітаємо, це перша делегація [за останні роки]", – припросив Володін.

 

Напередодні лідер делеґації Віктор Медведчук мав зустріч із президентом Росії Владіміром Путіним і обговорив із ним ініціативу зі створення "парламентського виміру" "Нормандської четвірки".

 

“Мені здається, хороша ідея. Ми якось – не пам’ятаю вже коли, але деякий час назад – вже обговорювали цю тему. Звичайно, якщо парламентарі в Україні, у Росії, у Німеччині і у Франції підтримають те, що робиться на рівні виконавчої влади, мені здається, це було б дуже добре, дуже доречно”, – сказав Путін.

 

 

Напередодні делеґація депутатів “ОПЗЖ” (Віктор Медведчук, Вадим Рабінович, Тарас Козак, Олександр Колтунович, Ренат Кузьмін і Тетяна Плачкова) зустрілася з головою Госдуми Вячєславом Володіним, його заступником Алєксєєм Ґордєєвим та іншими російськими депутатами. Всі були зацікавлені “парламентським виміром“ "Нормандської четвірки”.

 

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