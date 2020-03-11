Байден фактично забезпечив собі перемогу у змаганні за номінацію.

В останніх праймеріз ексвіцепрезидент завдав нищівної поразки Сандерсу.

 

 

Колишній віцепрезидент Джо Байден підтвердив титул лідера президентських перегонів демократів в США, здобувши перемогу в серії праймеріз в шести штатах. У його головного суперника Берні Сандерса вже практично не залишилося шансів на номінацію Демократичної партії. Про це повідомило американське видання Politico.

 

Відразу після закриття перших виборчих дільниць в Міссурі і Міссісіпі, було оголошено про впевнену перемогу Джо Байдена. За попередніми даними, в Міссісіпі він отримав понад 80% голосів, і майже 60% в Міссурі. Згодом стало відомо, що ексвіцепрезидент став переможцем і в штаті Мічиган, який вважається одним з ключових в боротьбі за президентську посаду в США. У 2016 році, до речі, саме цей штат проголосував за Берні Сандерса, надавши йому перевагу над Гілларі Клінтон.

 

Сандерс все ще може сподіватися на певний реванш, коли стануть відомими результати голосування в Айдахо, Північній Дакоті і штаті Вашінґтон. Згідно з попередніми даними, в Айдахо лідирує Байден, в Північній Дакоті – Сандрс, а у Вашінґтоні результати майже однакові. Але в будь-якому випадку, в цих штатах на кін поставлено менше делегатів партійного з'їзду, ніж в Міссісіпі, Міссурі і Мічигані, де переконливі результати Байдена показали його популярність серед виборців, зокрема з робочого середовища і афроамериканців, котрі мають величезне значення для перемоги в боротьбі за офіційне висунення кандидатом від Демократичної партії.

11.03.2020

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