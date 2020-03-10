Правоохоронці затримали чоловіка, підозрюваного у вбивстві Юрія Вербицького.

 

Правоохоронці затримали чоловіка, причетного до викрадення Юрія Вербицького і тортур над ним, котрий перебував у розшуку кілька років, – Сергія Мисливого з банди "тітушків" Олексія Чеботарьова.

 

 

Про це повідомляє "Адвокатська дорадча група", котра об'єднує адвокатів потерпілих у справах про злочини проти Майдану.

 

"Затримано ще одного підозрюваного у справі вбивства Юрія Вербицького й викрадення Ігоря Луценка – "тітушка" Сергія Мисливого. Згідно з версією слідства, він був залучений безпосередньо до викрадення Луценка і Вербицького з Олександрівської лікарні вночі 21 січня 2014 року", – ідеться у повідомленні групи.

 

Адвокат Євгенія Закревська назвала затримання Мисливого "хорошою новиною" і додала, що процес – "майже детективна історія". 

 

Портрет Мисливого із розшукової картки

 

Громадський діяч Ігор Луценко, котрого викрали із лікарні разом із Вербицьким (Луценкові вдалося врятуватися, вибравшись із лісу до людей після пережитих тортур), повідомив, що Мисливого підозрюють у викраденні, завданні тілесних ушкоджень і вбивстві.

 

"Його роль – більша, ніж звичайного "тітушка"-піхотинця. Щось типу заступника командира групи захоплення. Мав, згідно з версією слідства, стосунок до безпосередньо викрадення нас з Вербицьким на території Олександрівської лікарні вночі 21 січня 2014 року. Мисливий працював на постійній основі у групі "спиртового короля" Чеботарьова, котра займалася силовими акціями проти майданівців, отримував за це гроші, а також йому винаймали "службову" квартиру", – написав Луценко у Facebook.

 

Згідно з інформацією сайту "Миротворець", Сергій Мисливий перебував у розшуку з 2014 року. Стаття, за якою його розшукували, – ст. 115, ч. 2, п. 3 (вбивство заручника або викраденої особи).

 

10.03.2020

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