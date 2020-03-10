Путін forever: Держдума РФ обнулює кількість його каденцій.

Ці зміни до російської Конституції дозволяють Путіну залишитися президентом і після 2024 року.

Депутатка Держдуми від «Єдиної Росії» Валентина Терешкова запропонувала прибрати обмеження щодо числа президентських термінів під час ухвалення поправок до Конституції Росії. Про це повідомив російський інформаційний портал «Газета.Ру».

«Навіщо городити штучні конструкції, треба все чесно, відкрито, публічно передбачити. Або взагалі прибрати обмеження щодо числа президентських термінів в Конституції. Або якщо цього вимагатиме ситуація, а найголовніше, якщо цього захочуть люди, закласти в законі можливість для чинного президента знову обиратися на цю посаду, вже відповідно до оновленої Конституції», – заявила пані Терешкова під час другого читання законопроекту про поправки до Конституції. За її словами, можливість для Володимира Путіна залишитися на президентській посаді – це «стабілізуючий чинник» для країни, який «охолодить запал тих, хто намагається інтригувати і розхитувати ситуацію».

Багато депутатів зустріли цю пропозицію оплесками. Голова фракції «Єдина Росія» Сергій Нєвєров заявив, що підтримає цю поправку. Щоправда фракція комуністів висловилася проти такої ініціативи. Спікер нижньої палати парламенту В'ячеслав Володін заявив, що пропозиція вимагає консультації з президентом і лідерами фракцій, і оголосив перерву в засіданні.

Згодом до Держдуми прибув Володимир Путін. Виступаючи перед депутатами, він зазначив, з одного боку, що не вважає за доцільне прибирати з Конституції обмеження термінів повноважень. «Змінюваність влади потрібна для динаміки розвитку країни», – зазначив президент РФ. З другого боку, Путін заявив: «Сильна президентська вертикаль для нашої країни абсолютно необхідна. І ситуація в економіці зайвий раз нам про це нагадує. Звичайно, є альтернативи, – це парламентська форма правління. Однак на сьогоднішньому етапі нашого розвитку, вона для нас не може бути використана».

Урешті російський лідер висловився за те, щоб свій висновок про обмеження щодо числа президентських каденцій дав Конституційний суд РФ.

Тим часом Державна дума проголосувала за поправки до Конституції РФ, запропоновані Терешковою. Якщо проти них не висловить претензій і КС Росії, то Путін зможе балотуватися й після 2024 року.