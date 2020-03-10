В.о. міністра освіти став знавець майя.

 

Кабінет Міністрів України поклав тимчасове виконання обов’язків міністра освіти і науки України на Юрія Полюховича, котрий донедавна працював заступником міністра при Ганні Новосад.

 

 

Таке рішення уряд ухвалив на своєму засіданні у вівторок, інформує портал КМУ.

 

"Дуже важливо, щоб діяв принцип неперервності влади. Для мене честь – виконувати обов’язки міністра. Я зроблю все від мене залежне, щоб міністерство працювало злагоджено і належно виконувало свої функції", – прокоментував Полюхович.

 

Юрієві Полюховичу – 39 років. Народився у місті Костопіль на Рівненщині.

 

Вищу освіту здобув у Києво-Могилянській академії (отримав ступінь магістра з історії). Згодом навчався в аспірантурі Київського університету імені Шевченка.

 

Кандидат історичних наук (дисертація – "Політико-династична історія держави майя Баакаль за матеріалами корпусу епіграфічніх джерел Паленке (Лакамха)"). Автор понад 40 наукових публікацій.

 

У неповні 20 років вперше дешифрував ієрограф майя – алай, якого не зрозуміли інші вчені.

 

З 2000 року – представник України в Європейській асоціації дослідників культури майя WAYEB.

 

Упродовж 2014-2016 рр. був науковим співробітником (постдокторантура) Університету штату Каліфорнія, Чіко (США). Працював також у Національному інституті антропології та історії (Мексика). Із 2017 року очолює громадську організацію "Українська науково-дослідна фундація".

 

З 2014 до 2016 року був радником міністра освіти і науки України на громадських засадах. 11 вересня 2019 року пішов на посаду першого заступника міністра освіти і науки.

 

Викладає магістерський курс “Історія цивілізацій доколумбової Америки” у Шевченковому університеті.

 

10.03.2020

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