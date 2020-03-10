В.о. міністра освіти став знавець майя.

Кабінет Міністрів України поклав тимчасове виконання обов’язків міністра освіти і науки України на Юрія Полюховича, котрий донедавна працював заступником міністра при Ганні Новосад.

Таке рішення уряд ухвалив на своєму засіданні у вівторок, інформує портал КМУ.

"Дуже важливо, щоб діяв принцип неперервності влади. Для мене честь – виконувати обов’язки міністра. Я зроблю все від мене залежне, щоб міністерство працювало злагоджено і належно виконувало свої функції", – прокоментував Полюхович.

Юрієві Полюховичу – 39 років. Народився у місті Костопіль на Рівненщині.

Вищу освіту здобув у Києво-Могилянській академії (отримав ступінь магістра з історії). Згодом навчався в аспірантурі Київського університету імені Шевченка.

Кандидат історичних наук (дисертація – "Політико-династична історія держави майя Баакаль за матеріалами корпусу епіграфічніх джерел Паленке (Лакамха)"). Автор понад 40 наукових публікацій.

У неповні 20 років вперше дешифрував ієрограф майя – алай, якого не зрозуміли інші вчені.

З 2000 року – представник України в Європейській асоціації дослідників культури майя WAYEB.

Упродовж 2014-2016 рр. був науковим співробітником (постдокторантура) Університету штату Каліфорнія, Чіко (США). Працював також у Національному інституті антропології та історії (Мексика). Із 2017 року очолює громадську організацію "Українська науково-дослідна фундація".

З 2014 до 2016 року був радником міністра освіти і науки України на громадських засадах. 11 вересня 2019 року пішов на посаду першого заступника міністра освіти і науки.

Викладає магістерський курс “Історія цивілізацій доколумбової Америки” у Шевченковому університеті.