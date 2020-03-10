Бойовики атакували машину військових медиків.

 

У понеділок, 9 березня, контрольовані Росією бойові загони атакували біля Талаківки військово-медичний автомобіль підрозділу Операції Об’єднаних сил.

 

 

"Противник здійснив обстріл за допомогою безпілотних літальних апаратів, з яких скинув два заряди ВОГ (осколкові гранати, – Z) на дах санітарного автомобіля, на якому було чітко видно маркування емблеми Червоного хреста", – ідеться у повідомленні пресцентру командування ООС.

 

Згідно з оцінкою командування, "такі злочинні дії вчергове демонструють зухвале нехтування збройними формуваннями РФ усіма правилами міжнародного гуманітарного права щодо ведення бойових дій".

 

8 березня, в неділю, бойовики обстріляли вантажний автомобіль ЗСУ із протитанкового ракетного комплексу. Внаслідок влучання протитанкової керованої ракети один військовослужбовець загинув, ще двоє отримали поранення та один – бойове ураження, інформував штаб.

 

Упродовж попередніх десяти днів ворог двічі вчиняв обстріли українських сил із ПТРК: у районі Нижньотеплого на Луганщині (від влучання у вантажівку один воїн загинув, четверо – поранені) та біля КПВВ “Мар’їнка” (два воїни отримали поранення).

 

10.03.2020

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