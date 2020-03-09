У Нідерландах розпочався суд у справі збиття рейсу MH17.

У перший день процесу було декларовано, що до України з Росії влітку 2014 року вирушило два «Буки».

Окружний суд Гааги в понеділок, 9 березня, розпочав розгляд справи про катастрофу пасажирського авіалайнера Boeing 777 «Малайзійських авіаліній» , який влітку 2014 року виконував рейс МН17 з Амстердама до Куала-Лумпура й був збитий в небі над Донбасом. Про це повідомив телеканал ARD. Суд проходить за законами Нідерландів, оскільки більшість з 298 осіб, котрі перебували на облавку літака, були громадянами цієї країни.

Міжнародна слідча група дійшла висновку, що літак, який летів був збитий ракетою «земля-повітря», випущеної зі зенітно-ракетного комплексу «Бук» поблизу населеного пункту Сніжне. Слідча група впевнена, що «Бук» доставили в Україну з Росії. Причому, як стверджує сторона обвинувачення, до України з Росії в 2014 році було відправлено щонайменше дві зенітно-ракетні установки «Бук», але одна з них дорогою зламалася.

Обвинуваченими виступають троє громадян Росії і громадянин України: старший офіцер ГРУ армії Росії у відставці Сергій Дубінський, підполковник запасу ВДВ Олег Пулатов, командир розвідпідрозділу самопроголошеної «ДНР» Леонід Харченко та Ігор Гіркін (Стрєлков), котрий очолював «міністерство оборони» самопроголошеної «ДНР». Прокуратура Нідерландів звинувачує всіх чотирьох в причетності до вбивства 298 осіб.

Казус MH17 сильно відрізняється від інших справ, коли збивали літаки, вважають прокурори. Основна відмінність полягає в тому, що російський «Бук» засадничо не мав опинитися в Україні – таким чином, авіатроща є наслідком злочинного діяння.

«Суд не розглядатиме питання, чи повинна була Україна закривати свій повітряний простір. Яким би не була відповідь на це питання – це не звільняє винних у пуску ракети по цивільному літаку від відповідальності», – заявили прокурори.

На даному етапі процес перебуває в своїй попередній фазі. В основну він перейде в червні, після того, як свою позицію закінчать викладати адвокати. Не виключено, що слухання затягнуться до весни 2021 року.