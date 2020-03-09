Німеччина прийме дітей біженців з турецько-грецького кордону.

Це було вирішено на засіданні коаліційного комітету в Берліні.

Німеччина прийме «дітей і підлітків, котрі особливо потребують захисту», з переповнених таборів для мігрантів на турецько-грецькому кордоні. Таке рішення було ухвалене коаліційним комітетом в Берліні зранку в понеділок, дев’ятого березня, після семигодинних перемовин політиків з Християнсько-демократичного союзу (ХДС), Християнсько-соціального союзу (ХСС) і Соціально-демократичної партії Німеччини (СДПН), котрі входять в правлячу коаліцію.

ФРН готова в рамках «коаліції охочих» на європейському рівні прийняти «розумну частку» мігрантів з турецько-грецького кордону, йдеться в підсумковому документі наради, який цитує телерадіокомпанія Deutsche Welle. «Ми готові підтримати Грецію на тлі важкої гуманітарної ситуації, в якій перебуває від 1000 до 1500 дітей на грецьких островах», – наголошено в документі. Конкретно йдеться про дітей віком до 14 років, які перебувають в таборах для біженців без супроводу дорослих, і тих, хто терміново потребує лікування через важке захворювання.

Напередодні про свою готовність прийняти деяку кількість малолітніх міґрантів, котрі перебувають на турецько-грецькому кордоні, вже заявила Хорватія. «У Хорватії є певні можливості, і в минулому вона вже приймала дітей, які перебували в критичних ситуаціях», – зазначив з цього приводу хорватський міністр внутрішніх справ Давор Божиновіч. При цьому він не уточнив, скільки конкретно малолітніх міґрантів могла б прийняти його країна.

За даними Верховного комісара ООН у справах біженців, нині на турецько-грецькому кордоні перебуває близько 116 000 біженців. За інформацією грецького Центру соціальної солідарності, серед них – 5500 дітей та підлітків без супроводу дорослих. Тільки 2200 з них мають тимчасове або довгострокове житло. Решта дітей розміщені в переповнених таборах для біженців.