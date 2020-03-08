В Італії обмежено свободу пересування через коронавірус.

Під карантин потрапили понад 16 мільйонів осіб.

 

 

Влада Італії оголосили про закриття на карантин північних реґіонів країни, в яких зафіксовано спалах коронавірусу. Про це повідомила італійська газета Corriere della Sera. Йдеться про 15 провінцій, зокрема і такі привабливі для туристів, як Ломбардія, Венето, Емілія-Романья і П'ємонт.

 

Як оголосив прем'єр-міністр країни Джузеппе Конте, в'їзд у ці реґіони і виїзд із них будуть фактично закриті. Загалом в зону карантину потрапило щонайменше 16 мільйонів осіб.

 

За словами Конте, йдеться не тільки про заборону на в'їзд у ці реґіони і виїзд із них, а й про обмеження на переміщення в самій зоні карантину. Також закриються музеї, гірськолижні курорти, басейни, спортзали, нічні клуби й інші місця, в яких проводять масові або культурні заходи. Всі спортивні заходи в зоні карантину відбуватимуться без глядачів.

 

Ресторани і кафе поки що продовжать роботу, але за умови, що відвідувачі сидітимуть як мінімум за метр один від одного. Людям, які потрапили в зону карантину, рекомендують, якщо є можливість, не виходити на вулицю. За порушення режиму карантину передбачений арешт на термін до трьох місяців.

 

Італія сильніше за всі інші європейські країни постраждала від коронавірусу. За останніми даними, загалом в Італії на ранок восьмого березня зафіксовано 5883 випадки зараження людей, померли вже 233 особи, в тому числі 50 – лише за минулу добу.

08.03.2020

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