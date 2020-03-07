У КНР завалився готель, де перебували люди на карантині.

Кількість постраждалих поки що невідома.

 

 

У Цюаньчжоу (провінція Фуцзянь) на сході Китаю в суботу, сьомого березня, обвалився п'ятиповерховий Xinjia Express Hotel, переобладнаний під карантинний центр для осіб, котрі контактували з інфікованими коронавірусом SARS-CoV-2. Про це повідомило видання South China Morning Post. За даними влади міського району Лічень, у будівлі на момент інциденту могло перебувати близько 70 осіб. Як повідомили в китайському Міністерстві з надзвичайних ситуацій, евакуйовано 34 особи.

 

Трагедія сталася близько 19:30 за місцевим часом. Як видно з відео, які надходять з місця події, обвалилися відразу кілька перекриттів. За даними газети The South China Morning Post, на місці працюють понад півтори сотні пожежників і 26 команд рятувальників. Газета уточнює, що в готелі було близько 80 номерів. Там перебували як ті, у кого підозрювали зараження Covid-19, так і ті, що контактували з хворими.

 

За свідченнями очевидців, у момент інциденту було чути «гучний звук, схожий на вибух». Причину обвалу не називають. Офіційної інформації про можливі жертви і постраждалих поки що немає.

 

Готель був одним із двох карантинних центрів у цьому районі. КНР посідає перше місце в світі за числом інфікованих SARS-CoV-2. На сьоме березня кількість хворих в цій країні — 80651 особа, 3070 людей померли.

07.03.2020

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